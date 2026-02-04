След неочаквания спад и последвалото покачване, цената на златото поскъпна допълнително днес. Това истава, след като благородният метал регистрира най-голямата си дневна печалба от 17 години в предходната сесия. Причината: инвеститорите очевидно се насочват към безопасния актив на фона на ново геополитическо напрежение между САЩ и Иран, пише Reuters.

Спот цената на златото се повиши с 2,4% до 5 057,50 долара за унция днес, надграждайки покачването от 5,9% вчера. Фючърсите на златото в САЩ с доставка през април се покачиха с 3% до 5 080,90 долара за унция.

"Съчетание от рискови фактори е това, което наистина движи търсенето. Първо, въпросът за независимостта на централната банка и второ, всички аспекти на геополитическия риск", кавза стратегът за стоки на WisdomTree Нитеш Шах.

Американските военни заявиха днес, че са свалили ирански дрон, който "агресивно" се е приближил до самолетоносача "Абрахам Линкълн" в Арабско море. Инцидентът се случи, докато дипломати се опитваха да организират ядрени преговори между Иран и САЩ. Междувременно, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че разследването срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл трябва да бъде доведено до край, което повдига нови опасения относно независимостта на централната банка.

Източник: iStock

Златото възстановява загубите си, след като в понеделник се понижи до 4 403,24 долара, продължавайки загубите от петък, при най-рязкото двудневно понижение от десетилетия, предизвикано от обявяването на Кевин Уорш за негов кандидат за ръководител на Федералния резерв и утежнено от повишаването на маржа на CME.

Металът в момента е с над 17% по-висок за годината. Инвеститорите ще следят доклада на ADP за частните работни места, който ще бъде публикуван по-късно през деня, за да получат насоки за политическия път на Федералния резерв. Пазарите в момента очакват поне две намаления на лихвите от Федералния резерв през 2026 г.

"Тъй като се очаква Федералният резерв да намали още лихвите тази година, това би трябвало да позволи на златото да достигне 6 200 долара за унция по-късно тази година", коментира анализаторът на UBS Джовани Стауново.

Недоходните кюлчета са склонни да се представят по-добре в среда с ниски лихвени проценти. Междувременно, спот цената на среброто се повиши с 4,5% до 88,90 долара за унция днес. Белият метал достигна месечно дъно от 71,33 долара в понеделник, след рекордно високо ниво от 121,64 долара в четвъртък миналата седмица.

Спот цената на платината добави 3,4% до 2 284,71 долара за унция, докато паладият се покачи с 4,9% до 1 818,25 долара.