Компанията Glencore, една от най-големите минни групи в света, и Orion Critical Mineral Consortium (Orion CMC), компания, компания създадена с подкрепата на правителството на САЩ, сключиха меморандум за разбирателство относно потенциалното придобиване на 40% дял в активите за добив на мез на Glencore в Демократична република Конго - Mutanda Mining и Kamoto Copper Company (KCC), се казва в изявление на Glencore.

Очаква се общата стойност на Mutanda и KCC да достигне около значителните 9 милиарда долара.

Смята се, че сделката би осигурила доставките на критични минерали за САЩ и техните партньори, тъй като Orion CMC ще има право да продава съответния дял от производството съгласно споразумение за стратегическо партньорство между САЩ и Конго, се казва в изявлението.

Orion CMC също така ще може да назначава независими директори. Управлението на Mutanda и KCC, както и досега, ще продължи да се осъществява в рамките на групата Glencore.

Партньорите ще търсят възможности за разширяване и развитие на посочените бизнеси, както и ще обмислят придобиването на допълнителни проекти и активи, свързани с добива на критични минерали в ДР Конго и "медния пояс" на Африка (включително Северна Замбия и Южната част на ДР Конго).

Orion CMC е инвестиционен консорциум, сформиран през октомври 2025 г. с участието на държавната американската корпорация DFC (U.S. International Development Finance Corporation) и суверенния фонд на Абу Даби, ADQ, за осигуряване на вериги за доставки на критични минерали (кобалт, мед и други) за Съединените щати и техните съюзници. Консорциумът се ръководи от компанията Orion Resource Partners.

През 2025 г. производството на мед от Glencore в ДР Конго има увеличение с 10% до 247 800 тона, което представлява около 29% от общото производство на мед на Glencore, което за миналата година достига 851 600 тона. Същевременно през 2025 г., производството на кобалт от минния гигант е намаляло с 5%, до 36 100 тона. Това се дължи основно на въвеждането от правителството на ДР Конго на експортни квоти и временна забрана за износ през втората половина на годината.