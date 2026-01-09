Миннодобивните гиганти Rio Tinto и Glencore потвърдиха, че водят предварителни разговори за потенциална сделка помежду си. При евентуално обединение би могла да създаде най-голямата минна компания в света с обща пазарна капитализация от почти $207 милиарда.

Дискусиите са в ранен етап, уточняват страните, и няма сигурност, че ще доведат до конкретно споразумение. Сред обсъжданите варианти е изцяло акционерно придобиване на Glencore от Rio Tinto, съобщиха компаниите. Съгласно британските правила за придобивания, Rio Tinto има срок до 5 февруари да отправи официална оферта или да обяви, че няма да продължи с подобна сделка.

В надпревара за надмощие

Разговорите се развиват на фона на засилваща се консолидация в глобалния минен сектор. Компаниите се стремят да увеличат експозицията си към ключови метали като медта. Металът се очаква да бъде сред основните печеливши от енергийния преход, електрификацията и растящото използване на изкуствен интелект.

Паралелно с това Anglo American и канадската Teck Resources са близо до финализиране на сливане, което би създало важен, но далеч по-"скромен" меден играч с пазарна стойност от около $53 милиарда.

За Rio Tinto и Glencore това е втори кръг от разговори за малко повече от година, след като в края на 2024 г. Glencore направи неуспешен опит за сделка.

Пазарът реагира предпазливо

Новината бе посрещната с разнопосочна реакция от инвеститорите. Акциите на Glencore поскъпнаха с около 6%, докато книжата на Rio Tinto отчетоха спад от до 6,4% - най-силният им дневен спад от 2022 г. насам. Това подсказва, че пазарът възприема потенциалната сделка като по-рискова за Rio Tinto, отколкото за Glencore.

Основното притеснение е свързано с оценката и цената на евентуалното придобиване. Анализатори предупреждават, че при плащане на висока премия Rio Tinto рискува да подкопае акционерната стойност. И това важи с особена силна на фона на факта, че компанията разполага със силен портфейл от собствени проекти с висок растеж, включително в сегмента на медта.

Тест за управленската стратегия

Допълнителен фактор на несигурност е културната съвместимост между двете компании. Glencore е известна със силно търговския си и опортюнистичен модел, докато Rio Tinto традиционно следва по-консервативен корпоративен подход.

Разговорите идват и в момент на промени в ръководството на Rio Tinto. Новият главен изпълнителен директор Саймън Трот, който пое поста през август, е възприеман като по-отворен към големи сделки и преструктуриране на портфейла.

На този фон потенциалното обединение с Glencore се очертава не само като историческа сделка за сектора, но и като ключов стратегически тест за Rio Tinto.