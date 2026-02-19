Минната компания Rio Tinto обяви, че е придобила мажоритарен контрол над канадската компания Nemaska ​​Lithium (базирана в Монреал), с което продължава усилията си за изграждане на интегриран бизнес с литий в Квебек, съобщи Reuters.

Англо-австралийската минна компания вече държи 53,9% дял в производителя на литий и ще поеме прякото управление, докато правителството на Квебек държи 46,1%.

Rio Tinto се стреми да създаде напълно интегрирана верига за доставки на литий в Квебек, от добива на сурова руда до химическата преработка, за да снабдява северноамериканския пазар на електрически превозни средства.

Rio Tinto и източната канадска провинция, чрез своята агенция за икономическо развитие Investissement Quebec, инвестират в Nemaska ​​Lithium от март 2025 г.

Партньорите ще продължат да финансират проекта, включително завода за литиев хидроксид в Беканкур, като началото на производството се очаква през 2028 г., се казва в изявлението, цитирано от Reuters.

Квебек ще инвестира до 200 милиона долара допълнително в Nemaska ​​Lithium чрез записване на акции, съобщи компанията, в допълнение към инвестицията от над 300 милиона долара от Rio Tinto през 2026 г. за по-нататъшно развитие на литиевия сектор в провинцията.

Чрез придобиването на Arcadium през март 2025 г., Rio Tinto придоби 50% дял в Nemaska ​​Lithium, която инвестиция включва завода за литиев хидроксид в Беканкур, Квебек, и мината за сподумен Whabouchi в района на Eeyou Istchee James Bay в Квебек.