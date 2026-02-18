България има огромен потенциал да се превърне в хъб за изкуствен интелект, но първото условие за това е наличието на електроенергия. Ако може да е зелена, още по-добре. Това заяви в студиото на Money.bg Димитър Енчев, изпълнителен директор на CWP Europe и управляващ партньор във Фонда за рисков капитал Post Scriptum Ventures.

"България има много силен технологичен сектор, в комбинация с бързо декарбонизиращата се енергийна мрежа и наличието на предостатъчно производство на конкурентно зелено електричество. У нас можем да построим дейта центрове, да имаме български компании, които са релевантни на световно ниво в този сектор", коментира още Енчев.

Проекти за 1 GW в Западните Балкани

Подписаната от CWP Europe декларация през октомври 2025 година с Европейската комисия за 2 проекта с общ капацитет около 1 GW в Албания и Черна гора, които "са следващите две държави, които най-вероятно ще се присъединят към Европейския съюз", експертът коментира така:

"Западните Балкани имат нужда от конкурентен зелен ток. И в този контекст Европейския съюз иска да подпомогне инициативите, които им помагат да осъществят енергийния преход. В по-мащабния контекст, това е важно за Европа, защото Западните Балкани и конкретно Балканите са друга климатична зона", поясни Енчев.

"И в един добре свързан континент и в система, която е доминирана от вятър и слънце, когато в Германия няма вятър и слънце, в България и в Албания има", разказа той и допълни, че "това е най-евтиният начин да си изградим собствена европейска енергийна система, като си помагаме, като сме свързани и като изградим много мощности в различни климатични зони."

На този фон вятърните проекти в България се случват бавно, като "от старт до финиш" отнема средно между 5 и 7 години.

Приоритетни зони за вятър

Предложението на МОСВ от последните седмици за определянето на 26 приоритетни зони за развитие на вятърни проекти, Енчев коментира така: "Това е Европейска директива, която се вкарва в България. Идеята е да се намали точно този период. Дали зоните са правилните, не съм 100% убеден.

Идеята на Европейска директива е да ускори проектите, които са в тези зони. А проектите, които не са в тях, те трябва да си останат на стандартния режим. Надяваме си наличието на тези зони да не доведе до забавяне в проектите, които са извън тях", подчерта той и изрази надежда, че зоните по-скоро би трябвало да играят ролята на "бърза писта".

Енчев беше категоричен, че "България не е изпуснала влака". Напротив. В страната ни има "много силна предприемаческа култура. Това, което се случи в соларния и в батерийния сектор, и продължава да се случва, е израз на тази предприемаческа култура. Този потенциал просто трябва да се отпуши в други направления."

За целта обаче трябват "олекотени административни процедури, трябват ни ясни правила, които са прозрачни, които позволяват всички играчи на пазара да се съревновават по честен начин. И това ще отприщи следващата вълна на инвестиции."

