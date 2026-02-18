Компанията PacifiCorp, собственост на Berkshire Hathaway, продава свои активи и инфраструктура за вятърна енергия, производство и дистрибуция на природен газ - намиращи се в централната и южната част на щата Вашингтон - на Portland General Electric (PGE) за 1,9 милиарда долара, съобщи Reuters. Основната причина за продажбата, която се изтъква, е свързана с опасения за недостатъчна ликвидност, докато компанията се бори със съдебни спорове за горски пожари в Орегон.

Сделката, по-конкретно, включва завода за природен газ Chehalis, вятърния парк Goodnoe Hills, вятърните паркове Marengo I и II и 4500 мили преносни и разпределителни електропроводи. Така PGE ще добави 140 000 клиенти на PacifiCorp в щата Вашингтон. Продажбата не включва водноелектрическите мощности на PacifiCorp във Вашингтон. PGE и PacifiCorp са базирани в Портланд, Орегон.

От PacifiCorp коментират, че може да имат проблем с недостатъчна ликвидност поради съдебни спорове, водени от хиляди жители на Орегон, които обвиниха компанията за причиняването на четири горски пожара през септември 2020 г. Според тези искове, компанията "по небрежност не е изключила електропроводите по време на буря".

Исковете за обезщетения могат да достигнат общо 52 милиарда долара, съобщи PacifiCorp, но вероятно ще бъдат по-ниски. Делата могат да продължат до 2028 г. PacifiCorp поиска от апелативния съд на щата Орегон да отмени колективен иск и да премахне отговорността за емоционалния стрес на жертвите на пожари.

Обявявайки продажбата на активите, PacifiCorp заяви, че "различните политики" сред шестте западни щата на САЩ, които обслужва, са създали "извънреден натиск", който се отразява на финансовата ѝ стабилност, ликвидност и кредитни рейтинги, пише Reuters.

Рядко се случва Berkshire или нейните оперативни звена да продават голям бизнес или група активи. Грег Абел замени Уорън Бъфет като главен изпълнителен директор на конгломерата, базиран в Омаха, Небраска, на 1 януари. Абел преди това ръководеше непосредствената компания майка на PacifiCorp, Berkshire Hathaway Energy, в продължение на около десетилетие, припомня Reuters.

"PacifiCorp се справя със сложен набор от финансови и регулаторни напрежения", се казва в изявление на компанията. "Продажбата е важна стъпка за укрепване на цялостната позиция на компанията и улесняване на операциите."