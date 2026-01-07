Грег Абел - новият изпълнителен директор на Berkshire Hathaway, ще получава годишна заплата от 25 милиона долара, след като пое ролята от легендарния инвеститор Уорън Бъфет. Компанията обяви размера на заплатата в документ, подаден до Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ.

Абел встъпи в длъжност в базираната в Омаха компания на 1 януари.

Бъфет, който се пенсионира миналата година, беше прочут с годишната си заплата от 100 000 долара без бонус или акционерни награди в продължение на над 40 години.

Bloomberg оценява нетното му състояние на 150 милиарда долара, което го прави десетият най-богат човек в света. Като бивш изпълнителен директор и настоящ председател на борда на Berkshire Hathaway, Бъфет препоръчваше на директорите колко трябва да получава както той, така и другите ръководители.

Абел, който преди това беше заместник на Бъфет, получаваше 21 милиона долара миналата година, заедно с "друго възнаграждение" от 17 250 долара. За сравнение, изпълнителните директори на компаниите от S&P 500 получаваха средно 18,9 милиона долара през 2024 година, докато Бъфет имаше годишна заплата от 100 000 долара плюс 305 111 долара в "друго възнаграждение".

На годишното събрание на акционерите миналата година, 95-годишният Бъфет обяви, че ще се оттегля след 55 години начело на конгломерата като изпълнителен директор. Часове по-късно бордът на директорите единодушно гласува Абел да го замести.

"Мисля, че дойде времето Грег да стане изпълнителен директор на компанията в края на годината", каза Бъфет пред присъстващите на срещата.

62-годишният Абел е в ръководството на Berkshire Hathaway от 2018 година насам. Той е също така председател на борда на Berkshire Hathaway Energy, която Бъфет определи като едно от четирите "бижута" на конгломерата в годишното си писмо до акционерите през 2021 година - същата година, когато Бъфет за пръв път посочи Абел като свой наследник.

Той активно го подкрепя в новата му позиция. Най-известният инвеститор в историята заяви пред CNBC през май, че би предпочел Абел да управлява парите му "отколкото някой от най-добрите инвестиционни съветници или изпълнителни директори в Съединените щати".

"Това е огромна препоръка, но това е препоръка, която направихме", каза Бъфет.

Инвеститорите очакват Абел да поддържа настоящата инвестиционна философия на компанията. Той е известен с по-практичен стил на лидерство в сравнение с Бъфет.