Когато Питър Бъфет научава, че той и неговите братя и сестри ще отговарят за раздаването на богатството на баща си Уорън Бъфет, отговорът му е красноречив: "Не исках това", отсече Питър Бъфет пред CNBC. И продължава така:

"Обадих му се и казах, че икам да се откажа и той каза: "Не те обвинявам." Очевидно това оказва огромен натиск върху нас."

През 2024 г. Уорън Бъфет обяви, че след смъртта му богатството му ще бъде насочено към нова благотворителна фондация, ръководена от трите му деца, Сюзън А. (Сузи) Бъфет, Хауърд Г. (Хауи) Бъфет и Питър Бъфет. Според Bloomberg, богатството на 95-годишния мъж сега се оценява на повече от 150 милиарда долара.

В допълнение към предизвикателството, легендарният инвеститор поиска всички пари да бъдат раздадени в рамките на 10 години след смъртта му. Друг улов: И тримата трябва единодушно да се споразумеят как да разпределят средствата.

Мащабът на богатството на Бъфет означава, че децата му ще трябва да даряват поне 15 милиарда долара годишно, което би се равнявало на около 4% от годишните благотворителни дарения в Америка, според данни на Giving USA до 2024 г.

Сумите вероятно ще се увеличат още повече с времето, тъй като богатството на Бъфет продължава да расте.

"Това е нещо, което никой не е правил, със сигурност не като семейство", казва Хауи Бъфет. А Сюзи Бъфет добавя:

"Просто са толкова много пари."

Завещанието внезапно хвърли непопулярните особено деца на Бъфет в светлината на прожекторите. След смъртта на Уорън Бъфет, Сузи, Хауи и Питър ще станат трима от най-важните филантропи в света, внимателно наблюдавани от медиите, широко следвани от други богати дарители и засипвани с молби за средства.

В рядко интервю за CNBC, тримата наследници на Бъфет казаха, че техният мироглед, приоритети и подход към филантропията са започнали в домакинството на Бъфет. Докато богатството на баща им започва да расте, децата живеят живот на средна или горна средна класа. Всеки ден те пътуват с автобус до държавно училище.

Вършат домакинска работа за джобни пари и имат работа. Уорън Бъфет кара син Фолксваген "бъг", когато са растяли, казват те. Майка им, Сюзън Т. Бъфет, е била доброволец в различни групи и е приемала студенти по обмен от цял ​​свят.

Когато Сузи Бъфет е била в началното училище, тя си спомня, че е трябвало да попълни формуляр за преброяване, в който е посочена професията на баща ѝ, и майка ѝ е казала да напише "аналитик по сигурността".

"Мислех, че проверява алармите против крадци", казва Сузи Бъфет.

Докато децата на семейство Бъфет създават свои собствени семейства и намират свои собствени каузи, те се развиват като филантропи. От 2006 г. насам дългогодишният изпълнителен директор на Berkshire Hathaway ежегодно дарява акции от фирмата на всяка от трите детски фондации, което им дава повече от 20 години филантропски опит.

Сузи Бъфет живее в Омаха, Небраска, и се фокусира върху образованието в ранна детска възраст и социалната справедливост чрез фондациите "Сюзън Томпсън Бъфет" и "Шерууд". Хауи Бъфет, който живее в Илинойс и ръководи фондация "Хауърд Г. Бъфет", посвещава повече от времето и ресурсите си в чужбина, работейки по продоволствената сигурност и разрешаването на конфликти.

Питър Бъфет, който живее в северната част на щата Ню Йорк и ръководи фондация "NoVo", работи по здравни и икономически програми за жени и деца. Уорън Бъфет не е дал на братята и сестрите изрични инструкции за парите, казват те.

Единственото му ръководство е те да бъдат използвани за тези, които са "по-малко щастливи", каза Питър Бъфет. В писмото си за Деня на благодарността от 2024 г. Уорън Бъфет обясни увереността си да им даде толкова много пари и толкова широка свобода на действие.

Познавам тримата добре и им се доверявам напълно", пише той.

"Периодът 2006-2024 ми даде възможност да наблюдавам всяко от децата си в действие и те научиха много за мащабната филантропия и човешкото поведение. Те се радват на финансовото си благополучие, но не са загрижени за богатството. Майка им, от която са научили тези ценности, би се гордяла много с тях. Както и аз."

Сузи, Хауи и Питър вероятно ще се съсредоточат върху различни каузи, като същевременно ще финансират и някои съвместни усилия. Изискването всички плащания да бъдат единодушни е едновременно предизвикателство и благословия, казват те, тъй като всеки брат или сестра може да се обвинява взаимно, ако не иска да финансира дадена кауза.

"Това прави много лесно да се каже "не". Все едно е: "Съжалявам, бих искал да го направя, но братята ми биха го намразили. Затова им се обадете", казва Сузи Бъфет. "

Докато семейство Бъфет се подготвят за историческа кампания за дарения, ето пет принципа и стратегии, които според тях са разработили за ефективно използване на капитала и филантропията:

1. Гъвкавост

Тъй като светът непрекъснато се променя заедно с нуждите си, филантропите трябва бързо да се адаптират. Широките каузи, които подкрепят, могат да се променят, както и отделните организации и хора, които подкрепят. Уорън Бъфет "винаги е казвал:

"Това е, което мисля, че е важно сега, не знам дали ще е важно 20 години или дори 10 години след смъртта ми", спомня си Сузи Бъфет.

2. Приемете риска и провала

Хауи Бъфет нарича филантропията "рисковия капитал на света" и казва, че фондациите трябва да правят по-големи залози - дори и да се провалят.

"Понякога нещата не се получават така, както си мислите", добавя Сузи Бъфет.

Не всички провали обаче си струва да се празнуват, разбира се.

"Не е добре, ако наистина сте се объркали и сте направили нещо, което не е трябвало да правите, но ако се е провалило по причини, за които сте знаели, че може да са предизвикателство, тогава е добре", казва Хауи Бъфет,

3. Да видиш, за да повярваш

Филантропите могат да прочетат всички доклади и изследвания по дадена тема, но нищо не замества виждането на проблема от първо лице.

"Бил съм в Африка 97 пъти и на 98-ия път, когато отидох в Африка, научих нещо ново", каза Хауи Бъфет.

4. Доверявай се, но проверявай

Раздаването на повече от 150 милиарда долара ще изисква писане на чекове за стотици милиони или дори милиарди долари. Обикновено само правителства и големи институции могат да се справят с толкова големи дарения. Но както каза Хауи Бъфет:

"Не им вярвам толкова много да преценяват и да раздават сами."

5. Ефективност

Точно както Уорън Бъфет поддържа известна с ниските си разходи структура в живота си и в Berkshire, семейство Бъфет се е научило да извлича максимума от всеки долар в своята филантропия. Хауи Бъфет казва, че "процентът на разпределенията" на неговата фондация или оперативните разходи спрямо разпределените пари е едва 1,3%.