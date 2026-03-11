Централната банка на Великобритания изпадна във финансови проблеми и прибягва до разходи чрез съкращения, съобщават световните медии. Около 8% от служителите на Bank of Englandще напуснат през следващите няколко месеца.

Любопитно е, че ръководството на барката призова служителите да се включат доброволно в инициативата за орязване на банковия персонал, целящ облекчаване на натиска върху затруднените финанси на институцията.

Централната банка на Обединеното кралство е предложила взаимно договорена, ограничена във времето схема, по която служителите могат да изберат да кандидатстват за напускане.

"Тази схема поставя банката в по-силна позиция да направи икономиите, от които се нуждаем, за да постигнем законовите си цели за поддържане на парична и финансова стабилност", заяви говорител на банката."

Засега 446 души от работещите над 5700 ще подадат оставки по въпросната програма, за която са внесени прекалено много заявки от повече от 700 служители. Банката ще изплати 36 милиона британски лири на напускащите служители, което се равнява на 81 000 паунда на служител.

Случващото се е сериозна стъпка в стремежа на централната банка да намали разходите и да стабилизира бюджета си, след драстичния ръст на похарчените средства за модернизация.

Въпреки че ще направи първоначални разходи по взаимно съгласие или по-точно кацано по "взаимно договорената схема за оставка", институцията ще спести 35 милиона паунда от напускащите през следващата финансова година. Това представлява около четири пети от целевия размер на спестяванията от 8% през 2026 - 2027 година.