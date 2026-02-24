Узбекистан ще разработи пилотен проект за внедряване на технология за изкуствено предизвикване на валежи, която може да увеличи количеството на дъждовете с между 10 и 20%. Проектът е част от държавната програма за настоящата 2026-а, утвърдена с указ на президента Шавкат Мирзийоев. Според плановете той ще стъпи на опита на Франция, Китай и Саудитска Арабия - държави, които използват технологии за изкуствени валежи както за подкрепа на земеделието, така и за управление на водния дефицит.

Разработването започва на 1 март, като за изпълнението са определени Националният комитет по екология и изменение на климата, Академията на науките и администрацията на Ташкентска област. Това не е първият подобен опит в страната - през 2025 г. в район Канимех на Навоийска област вече беше инсталирана система за изкуствени валежи в партньорство с казахстанска компания.

Мащабна модернизация

Паралелно с това правителството планира мащабна модернизация на водната инфраструктура. В рамките на 3 години 10 000 км открити дренажни системи ще бъдат преобразувани в затворени, като още от първия етап 3000 км мрежи в областите Кашкадаря, Сурхандаря, Бухара и Хорезм ще преминат към новия модел.

Предвижда се внедряване на водоспестяващи технологии върху над 504 хил. хектара земеделски земи, което може да донесе икономия от около 5 млрд. куб. м вода. До 2028 г. подобни решения трябва да обхванат 80% от всички напоявани площи в страната.

За финансиране на проектите в аграрния и водния сектор до края на 2026 г. Узбекистан планира да привлече $744 милиона от международни финансови институции.