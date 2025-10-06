Най-малко двама висши ръководители на Diriyah - мегапроектът на стойност $63 милиарда за превръщане на историческия град Дария в световна туристическа забележителност, са били задържани в рамките на разследване на саудитския орган за борба с корупцията, пише Semafor, като се позовава на свои източници.

Все още подробности по случая не са известни, но безпрецедентният размах на строежите е твърде вероятно да се окаже съпроводен със също толкова големи злоупотреби.

Люлката на саудитската държава

Diriyah, собственост на суверенния фонд на кралството с активи от близо $1 трилион, е един от петте така наречени гигапроекта, централни за плана на Саудитска Арабия за диверсификация на икономиката.

Той цели да трансформира обект от световното наследство на ЮНЕСКО в процъфтяващ курорт и остава правителствен приоритет, дори докато други проекти като футуристичния град NEOM бяха ограничени заради ниските цени на петрола.

Източник: Diriyah Company

Град Дирия е разположен близо до столицата Рияд и именно в този район през 1727 г. е основана първата саудитска държава. Комплексът вече разполага с музеи, галерии и Bujairi Terrace - колекция от ресторанти в традиционен архитектурен стил.

В бъдеще в комплекса Diriyah са планирани 38 нови хотела, включително Ritz-Carlton, Park Hyatt и Raffles, шест музея, 26 културни обекта, над 400 луксозни магазина и повече от 100 пазара. Целта е да привлича по 50 милиона посетители годишно до 2030 г. и да стане дом на над 100 000 жители, създавайки 178 000 работни места по време на строителството.

Източник: Diriyah Company

Очакваният принос към икономиката трябва да достигне 18,6 млрд. долара на година. Подобен мащаб е трудно сравним с който и да е друг културно-исторически проект.

Евтиният петрол прави държавните пари скъпи

Арестите около Diriyah са извършени през последните седмици, като най-малко един от ръководителите впоследствие е бил освободен, но засега не е ясно дали са повдигнати официални обвинения. Разследването продължава, пише Semafor.

Това не е първи подобен скандал в петролната монархия. През януари 2024 г. Амр Ал-Мадани, бившият главен изпълнителен директор на Кралската комисия за АлУла - туристически проект в северозападната част на страната, беше арестуван и обвинен в злоупотреба с власт и пране на пари.

Източник: Diriyah Company

Саудитска Арабия стартира мащабна кампания срещу корупцията през 2017 г. със задържането на принцове, правителствени министри и бизнес магнати в хотел Ritz-Carlton в Рияд, като успя да възстанови активи на стойност над $100 милиарда. Борбата продължава и до днес - антикорупционната служба редовно обявява по над 100 ареста месечно в различни правителствени органи, включително министерствата на отбраната, вътрешните работи и образованието.

Борбата с корупцията придобива още по-голямо значение за страната в контекста на ниските цени на петрола, които доведоха бюджета до дефицит през по-голямата част от последното десетилетие.

Кралството харчи огромни суми за плана си за икономическа трансформация, като през 2024 г. са подписани договори на стойност около $150 милиарда.