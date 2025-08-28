Заводът на Hyundai в Ношовице, Чехия, единственият производствен център на компанията в рамките на Европейския съюз (бел. ред. другият европейски завод е в Турция), ще спре работа за 3 смени в рамките на следващата седмица. Причината е пониженото търсене на нови автомобили, съобщи говорителят на предприятието Ян Родек, цитиран от чешки медии.

Европейско свиване

Линиите ще бъдат спрени в сряда следобед, четвъртък сутрин и петък вечер. За част от работниците ще бъде осигурена заетост, докато останалите ще останат у дома със 70% от средното си възнаграждение съгласно колективния трудов договор.

Това е поредното прекъсване в производството. От началото на годината вече имаше 4 непроизводствени дни. Миналата година фабриката е сглобила 330 890 автомобила, с 2,8% по-малко спрямо 2023 г. Планът за тази година е около 295 000 автомобила, което пък означава нов спад в обемите.

Източник: iStock

Вече бе намалена и скоростта на поточната линия - от 66 на 60 коли на час.

Заводът в Ношовице дава работа на около 3100 души, а още близо 8700 са заети при доставчиците му.

Близкоизточна експанзия

Докато Hyundai е принудена да намалява производството си в Европа, компанията реализира мащабна инвестиция в Близкия изток.

Междувременно, както money.bg вече писа, през май Hyundai Motor Company и Публичният инвестиционен фонд (PIF) на Саудитска Арабия дадоха официален старт на изграждането на нов автомобилен завод в Кралския икономически град на крал Абдула (KAEC) на стойност над $500 милиона.

Новият завод ще има капацитет за производство на 50 000 автомобила годишно, включително електромобили, като първите бройки се очаква да слязат от поточната линия през октомври 2026 г. Общата инвестиция е над $500 милиона, като PIF ще притежава 70% от акциите, а Hyundai - 30%.

Очаква се заводът да разкрие хиляди работни места и да даде тласък на местната автомобилна индустрия. Какви точно са мащабите на това пренасочване и част ли е то от по-голяма пазарна стратегия, предстои да разберем.