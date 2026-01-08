Руските риболовни кораби поставиха нов рекорд за улов на риба сайда през 2025 г., като уловът надхвърли 2,1 милиона тона. Това показват данните на Федералната агенция по рибарство "Росриболов".

"Обемът на промишления улова на един от основните видове риба надхвърли 2,1 милиона тона за 2025 г. Това е най-добрият резултат от повече от 25 години", се казва в изявлението.

Русия стана световен лидер при улова на сайда, като уловът на този вид много консумирана риба достигна над 40% от националния улов. През 2024 г. уловът на сайда (която е от семейството на рибата треска) беше 1,99 милиона тона.

Ще припомним, че според официалните данни през 2023 г. Русия е изнесла за Китай риба и морски продукти на обща стойност 2,9 милиарда долара. Това съобщи през 2024 г. центърът "Агроекспорт" към руското Министерството на земеделието, позовавайки се на данни от ITC Trade.

По-конкретно, при износа за втората по големина икономика в света, по-голямата част от доставките са от замразената риба (на стойност 1,6 милиарда долара) и на ракообразни (на стойност 1,2 милиарда долара). Това представлавят съответно дял от 55% (замразена риба) и от 42% (ракообразни).

По данни на "Росриболовство", общият обем на износа на риба и морски продукти от Руската федерация през 2023 г. е 2,2 милиона тона. При това, само за Китай са изнесени 1,21 милиона тона, което представлява почти 55% от износа на тези руски хранителни продукти, т.е. над половината е само за една държава.