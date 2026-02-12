Производството в Русия в бившите заводи на автомобилните компании Toyota в Санкт Петербург и на Volkswagen в Нижегородска област, е планирано да бъде изцяло възобновено през 2026 г. Това беше обявено от министъра на промишлеността и търговията на Русия Антон Алиханов, на заседание на Комисията по промишленост и търговия към Държавната дума, съобщи "Комерсант".

По думите на министъра, производството е възобновено на почти всички обекти, изоставени от тези чуждестранни компании.

Концернът Toyota прекрати дейността си в Русия през 2022 г. През 2023 г. компанията продаде завода си намиращ се близо до Санкт Петербург на автомобилния институт на НАМИ, с принципал Министерството на промишлеността и търговията на страната. Сделката беше завършена без клауза за обратно изкупуване.

Първоначално се планираше в завода да се сглобяват луксозните руски автомобили Aurus, но градските власти не успяха да постигнат споразумение със собственика на завода. От април 2025 г. реалният собственик на бившия завод на Toyota вече не е ясен.

А Volkswagen от 2007 г. произвеждаше автомобили в завода си в Калужска област. През 2011 г. Volkswagen Group Rus и GAZ Group подписаха споразумение за сглобяване на автомобили Volkswagen и Skoda в завода в Нижегородска област.

През март 2022 г. германската компания прекрати производството и в двата завода. През 2023 г. Volkswagen продаде 100% от акциите си във Volkswagen Group Rus на руската компания "Арт Финанс" за 125 милиона евро.