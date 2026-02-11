Българските компании продължават да залагат през 2026 година на повишаване на нивата на възнагражденията и на по-конкурентни придобивки, като основна стратегия за задържане на служители. Но същевременно подхождат предпазливо към промените, свързани с прозрачността на заплащането и новите регулации на европейско ниво. Това показва регионалното проучване на Manpower България "Заплати, допълнителни придобивки и бонуси - тенденции" (SATR), като то се провежда за шеста поредна година, а данните са събирани в периода октомври-декември 2025 г.

Основни изводи

През първата половина на 2026 г., 75.76% от работодателите планират да увеличат възнагражденията на заетите, а 24.23% не възнамеряват да правят промени.

Освен това 66% от работодателите отчитат, че текучеството през изминалата година не е надминало нивата от 2024 г. Основната причина за текучеството през 2025 г. е била по-конкурентното възнаграждение в друга компания (61%).

60% от компаниите срещат затруднения при наемането на нови служители. Най-големи предизвикателства са отчетени в секторите производство (38.54%), логистика и склад (25%) и продажби и снабдяване (21.35%).

Голямата част, 81.84% от работодателите са подготвени в различна степен за предстоящата Директива на ЕС за прозрачност на заплащането. В тази връзка, 43.56% от работодателите изразяват негативни очаквания относно влиянието на новите регулации, свързани с Директивата за прозрачност на заплащането. 21.12% имат положително мнение, а 35.31% не очакват съществени промени.

Стабилен ръст на заплатите в отговор на пазарната динамика

Над 75% от анкетираните компании в България планират увеличение на заплатите през първата половина на 2026 г., като при повече от половината от тях това ще важи за всички служители. Основно увеличенията ще бъдат между 6% и 10%, което е свързано с инфлацията, нуждата от задържане на хора и адаптация към пазарните нива.

Около 25% от работодателите не предвиждат нови увеличения, като най-честите причини за това са вече направени корекции през 2025 г. или фокус върху вътрешна оптимизация на разходите.

Без промяна във вече утвърдените придобивки

Докато заплатите остават основният инструмент за конкурентоспособност, допълнителните придобивки се развиват с по-бавни темпове. Почти 75% от компаниите не планират промени в социалните си пакети. А тези, които ще надграждат, залагат основно на вече познати и доказани придобивки - бонуси за резултати, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и тиймбилдинг инициативи.

Засилена необходимост от кадри

Текучество на кадри за 2025 г. е средно около 12%, като близо 2/3 отчитат, че то е било по-ниско спрямо 2024 г. Както може да се очаква, основната причина за него е по-конкурентно възнаграждение в друга компания. Сектори като "Машиностроене" и "Банково дело, финанси и застраховане" отчитат най-ниски нива (6-7%) на текучество, докато представителите на "Туризъм и хотелиерство" споделят, че текучеството там е достигнало до 38%.

Въпреки предизвикателствата, 41% от работодателите планират разширяване на екипите си през първата половина на 2026 г. Най-голяма нужда от нови кадри се отчита в секторите "Банково дело, финанси и застраховане", "Строителство", "Информационни технологии" и "Телекомуникации, електроника, електротехника".