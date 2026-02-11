Досегашният главен изпълнителен директор на Yettel Джейсън Кинг ще оглави инфраструктурното звено на телекомуникационната група e& PPF Telecom Group - CETIN International, става ясно от официално съобщение.

Кинг се мести в Прага, като ще отговаря за развитието на ICT проектите на групата в Унгария, Сърбия, България и Словакия. На поста заменя Юрай Шедиви, който ще продължи да е председател на Борда на директорите на CETIN International.

"Назначението на Джейсън Кинг бележи следваща важна стъпка в засилването на фокуса ни върху ИКТ сферата и ускоряването на растежа в Централна и Източна Европа", коментира Балеш Шарма, главен изпълнителен директор на групата e& PPF Telecom, която е мажоритарен акционер в CETIN International.

Кинг си тръгва от Yettel, след като под негово ръководство компанията премина през мащабна технологична трансформация, ребрандинг, дебют на редица услуги - от телевизия до застраховане и влизането на e& в европейския telco бизнес.

"Ние постоянно ще трябва да се преоткриваме и развиваме. Една от важните промени, които виждам, че се случват в начина ни на мислене като компания. Бъдещето е свързано с постоянна промяна. За някои това е много изморително - хората обичаме да имаме предвидимост и предпочитаме зоната си на комфорт, където се чувстваме сигурни", коментира през миналата година пред Money.bg Кинг.

"Новият главен изпълнителен директор на Yettel България ще бъде обявен своевременно", пише в края на прессъобщението.

Това е втора промяна на най-високо ниво в българските телекоми за малко повече от 6 месеца - през август Николай Андреев напусна Vivacom, като той беше заменен на поста от Асен Великов.