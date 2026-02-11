Как се нарича пазар, в който има 250 бранда и вероятно между 600 и 1000 нови модела на година? Ако говорим за смартфоните, думата е... "Скучен". Обяснението също е особено кратко: компромиси.

Заради тях толкова често виждаме устройства изградени около само един елемент, който да ги отличава от другите. Проблемът е, че днес не е достатъчно смартфонът да има само мощен процесор, само добра камера или само ярък дисплей. Даже и екранът да е сгъваем, идва неизбежният потребителски въпрос: "И?".

Източник: Радина Кирова

На пръсти се броят флагманските модели, при които наистина е постигнат баланс между отделните елементи и всеки от тях надскача очакванията. Именно с такава безкомпромисна заявка идва при нас Huawei Mate X7.

Връхна точка в еволюцията както на своята серия, така и на хардуерната и софтуерната екосистема на технологичния гигант, той има много лица, които по-долу ще се опитаме да ви представим.

Дизайн и дисплеи

Още от първия Huawei Mate X през 2019-а тези устройства правят силно първо впечатление. Макар някои от основните им конкуренти също да подобриха значително дизайна си за тези 7 години, смело можем да кажем, че Huawei Mate X7 e най-добре изглеждащият сгъваем смартфон.

При нас е Nebula Red версията, която със сигурност е по-демонстративна от чисто черния вариант, но особено на живо е изключително стилна - подобен смартфон би бил абсолютно на място и в делова среда. В сравнение с миналата година Time-Space Gate фотографският модул е с променен дизайн и сложни криви, които много добре се вписват във веган кожата на гърба.

В същата стилистика е и включеният в комплекта гръб, който има и вградена поставка за бюро.

В затворено положение Huawei Mate X7 е с дебелина от 9,5 милиметра, което го прави неотличим от стандартния смартфон. Външният панел е 6,49-инчов със 120 херца честота на опресняване, HDR и резолюция от 1080х2444 пиксела. Пази го втора генерация Crystal Armour Kunlun Glass стъкло, което има 25 пъти по-голяма издръжливост при падане в сравнение с нормалното стъкло.

Разгънете ли смартфона, получавате 8-инчов таблет с 4,5 милиметра дебелина. Сгъваемият екран е 120-херцов и има резолюция от 2416х2210 пиксела. Пазят го специална 3-слойна композитна структура и преработен пантов механизъм. Рамката е алуминиева.

Устройството има и IP58 и IP59 сертификация, което означава, че може да понесе леки удари, намокряне и замърсяване.

Huawei Mate X7 е смартфон, който не е само за гледане - той е за активна употреба, а в рамките ѝ винаги е възможно. Затова и подобренията по отношение на здравината, устойчивостта и изработката въобще не са нещо маловажно.

Хардуер и софтуер

Нашето ревю на миналогодишния Huawei Mate X6 постави много сериозен акцент върху "прераждането" на Kirin процесорите, които през годините бяха в основата на успехите на смартфоните на компанията. В по-ново време Huawei изгради на практика чисто нови верига на доставки и хардуерна екосистема и резултатите от това усилие се виждат.

През тази година Kirin 9030 идва с голям ъпгрейд на графичните способности, като с помощта на добрата оптимизация на системния софтуер разликите с всички останали сравними устройства си остават само в синтетичните бенчмаркове.

Нашата бройка е с 16GB RAM и 512GB място за съхранение. Такава конфигурация позволява употреба за по-дълъг период - както подобава на един върхов модел.

За стабилното представяне можем да благодарим и на интерфейса EMUI 15, с който идва глобалната версия на Huawei Mate X7. Това е добре позната на потребителите среда, в която всичко е подредено много логично. Преходът от режим "смартфон" към режим "таблет" също е плавен.

AI лудостта повлия на огромна част от смартфон пазара, но Huawei действат по-зряло и консервативно. Асистентът Celia управлява основните функции на смартфона, а освен това изкуствен интелект подобрява качеството на разговорите, задвижва доста добре работещото премахване на нежелание обекти от снимките и има роля в още редица процеси.

За известно време достъпът до приложения беше "ахилесова пета" на Huawei смартфоните. За щастие, това вече е минало. App Gallery платформата на компанията вече е събрала в себе много от най-популярните приложения, а освен това има интеграция и с външни портали с автоматизирана инсталация.

Струва си да се даде шанс на някои от вградените приложения като Petal Search или Petal Maps, които Huawei развива непрекъснато в партньорство с водещи технологични компании като Microsoft и TomTom.

Google услугите пък са лесно достъпни през виртуализираната среда на Gbox - като инсталираните в нея приложения след това се държат напълно като "местни". Казано иначе - имате на практика неограничен избор какви приложения и игри да ползвате.

Важен момент е, че добрата съвместна работа на софтуер и хардуер е в комплект с голяма (особено за сгъваем смартфон) батерия с капацитет от 5300 mAh. Истинско инженерно постижение е нейното присъствие в толкова тънък корпус. Поддържа се до 66W зареждане с кабел и 50W безжично, което значи, че за броени минути Huawei Mate X7 ще е готов за нови приключения.

Нещо наглед дребно, но с огромно значение за тези от нас, които обичат да пътуват - налице е и eSIM поддръжка.

Камера

Mate серията на Huawei винаги е предлагала силна и балансирана фотографска система и актуалният сгъваем модел не прави изключение.

"Звездата" е основната камера, която е с голям 1/1,28-инчов сензор с 50 мегапиксела, стабилизация, лазерен автофокус и променлива бленда между F1.5 и F4.0. Последното позволява по-голям контрол върху дълбочината на рязкост и е рядкост даже при конвенционалните флагмански смартфони.

Ултраширокоъгълната камера е с 40-мегапикселов сензор и 13-милиметрова (екв.) F2.2 обектив, а особено интересна 3,5-кратната телефото камера - има ъгъл на виждане като на 85-милиметров портретен обектив, стабилизация и възможност за макро снимки.

С такъв сгъваем смартфон можете лесно да си правите селфита с основните камери, но освен тях има и два 8-мегапикселови модула във вътрешния и във външния екрани.

За добро или лошо, Huawei Mate X7 беше при нас само за няколко не твърде "фотогенични" дни. От друга страна, мракът и дъждът са традиционно изпитание за точността на белия баланс и измерването на експонацията.

Можем да кажем, че Huawei Mate X7 не се затрудни с това предизвикателство. С помощта на новия спектрален сензор и подобренията в алгоритмите, снимките с всички камери могат да се похвалят с реалистични цветове, добре разработени светли и тъмни области и висока детайлност.

Основната камера е еталон по отношение на детайла, а освен това няма никакви видими оптически дефицити - особено при по-затворена бленда. Чрез нея се правят и снимки с 2х увеличение, които са почти неразличими от кадрите, за които е използван целият сензор.

Ултраширокоъгълната камера често е слабо място на сгъваемите устройства, но Huawei в случая са извлекли максимума и даже при разглеждане на 100% снимките изглеждат повече от добре.

Телемакро камерата обаче е тайното оръжие на Huawei Mate X7. Тя вади огромно количество детайл и размазва фона по начин, който сме свикнали да виждаме при обективите на DSLR и безогледални камери.

Тя също е с 50-мегапикселов сензор, което позволява до 10х приближение чрез AI оптимизации. Това ще рече перспектива като от 240-милиметров пълноформатен обектив - но от устройство, което се събира в джоба. През деня качеството е много високо, особено при стандартни увеличения.

Когато стане тъмно, Huawei Mate X7 е напълно в свои води. Huawei са едни от пионерите на изчислителната фотография и нощните снимки използват комбинация от кадри, алгоритми за чистене на шума и за оптимизация на динамичния обхват, за да получите накрая отличен резултат от всички камери.

Нещо, което в случая прави силно впечатление, е, че кадрите изглеждат много по-реалистично, отколкото сме свикнали да виждаме даже от флагмански смартфони. Xmage технологията на Huawei позволява разпознаване на различните елементи от кадъра и те биват правилно обработени. Така в крайна сметка получаваме снимки, а не нещо, което прилича на рендер или на AI изображение.

Поредното зряло решение на Huawei засяга видеозаписа. 8K е ненужно висока резолюция - както заради възможностите на съвременния смартфон хардуер, така и заради ограничения кръг устройства, на които след това бихте могли да гледате клиповете в пълния им блясък. 4K60 от трите основни камери е много добре оптимизирано и, както е и при снимките, цветопредаването е много реалистично.

В употреба

Това е трети смартфон от Mate X серията, на който правим ревю и всяка следваща генерация успява да ни изуми колко "нормален" може да бъде сгъваемият смартфон, когато са взети някои правилни решения. Технологията е налице, но не доминира - водещо е усещането за един много добре направен смартфон, който я използва.

Въпреки своите 236 грама, Huawei Mate X7 не тежи в джоба, а леките промени в дизайна го правят изключително удобен за работа както като нормален телефон (сгънат), така и като таблет (разгънат).

Подсилването на корпуса и допълнителните сертификации не са нещо, което човек иска да тества на всекидневна база, но самото им наличие носи спокойствие.

С радост можем да кажем, че биометричният сензор в бутона за включване и изключване работи по-добре, отколкото при Huawei Mate X6 и нямахме абсолютно никакъв проблем при тестването.

Софтуерът е добре оптимизиран за хардуерната платформа и всичко става бързо и лесно - включително преминаването от едната форма към другата. Редактиране на мултимедия, разглеждане и редактиране на документи и видео, гейминг - всичко се случва с очакваната скорост и без прегряване.

Работата с няколко приложения едновременно е безпроблемна и на малкия, и на големия екран - с плаващи прозорци и разделяне на екрана в произволна пропорция. Има и допълнителен вертикален панел с преки пътища към приложения.

Колко добре работи мултитаскингът на Huawei Mate X7? Толкова, че една голяма част от това ревю е написана и редактирана именно на него - с търсене и проверка на информация онлайн, разглеждане на снимки и изпробване на приложения.

За запознатите с Huawei Mate X устройствата така или иначе няма голяма нужда от убеждаване в качествата на най-новия флагман. През тази година обаче изглежда, че е станал още по-достъпен и за тези, които до момента са се доверявали на други брандове.

Екосистемата на Huawei вече определено е зряла, а допълнителните възможности за инсталация на приложения запълват и малкото оставащи празнини. В същото време, EMUI е много зрял интерфейс, който е логично подреден и добре оптимизиран.

За камерата казахме и показахме достатъчно, така че можем спокойно да кажем, че имаме пред себе си едно флагманско устройство, което надминава очакванията в няколкото си различни проявления. Може да бъде относително компактен, бърз и добре изглеждащ смартфон. Миг по-късно е таблет с висока производителност и мултитаскинг умения. Когато решите, вадите от джоба си фотографска система, която покрива напълно любителските нужди.

Huawei Mate X7 е устройство, което просто не може да бъде скучно - без значение как ще го използвате.

HUAWEI Mate X7 вече е наличен на българския пазар, като до 01.03. 2026 г. включително ще се предлага в комплект със смарт часовник HUAWEI Watch Fit 4 Pro в черен или друг цвят според наличностите, на препоръчителна цена от 2099 евро или със съответните абонаментни планове в мобилните оператори.

В стандартния комплект на HUAWEI Mate X7 са включени защитен кейс и кабел за зареждане. Офертата включва и услугата HUAWEI Care+ за период от 12 месеца след покупка.

Смартфонът се предлага вече в мрежата на Technopolis, Vivacom и Yettel и се очаква скоро и в A1. Периодът на кампанията може да варира при различните търговци.