Най-издръжливото и стилно поколение смарт часовници на Huawei - Huawei Watch GT 6 и Huawei Watch GT 6 Pro могат да бъдат закупени от хипермаркети Технополис, онлайн на technopolis.bg и в Technopolis app. До 4 ноември потребителите ще могат да вземат своя предпочитан модел в комплект с елегантните слушалки Huawei FreeBuds SE 3.

Новите модели Huawei Watch GT 6 Series предлагат нов устойчив дизайн, по-издръжлива батерия, NFC плащания и още много иновативни функции помагащи за активния начин на живот. За първи път те предлагат и тренировъчен гласов асистент на български, благодарение на приложението Huawei Health. Първите, поръчали новите смарт часовници на бранда, ще получат и 3-месечен безплатен VIP план за услугата Huawei Health+. Чрез нея те ще могат да избират между различни тренировки, релаксиращи практики и други.

Huawei Watch GT 6 Pro 46 мм впечатлява с до 21 дни живот на батерията - с цели 50% повече от предходната серия, което го прави изключително подходящ за продължителни тренировки и активности на открито. Смарт часовникът предлага богат набор от функции за спорт и здраве, включително прецизен GPS, мониторинг на пулса и професионален режим за колоездене със симулация на мощността. Новите функциите за ЕКГ и сърдечно-съдов мониторинг осигуряват високо ниво на здравен контрол, без да заместват медицинската диагностика. Неговият луксозен и устойчив дизайн комбинира сапфирен кристал и титаниева сплав, а потребителите ще могат да направят своя избор в три цвята - Titanium, Black Silicon и Brown Woven.

Стилният и функционален Huawei Watch GT 6 46 мм също предлага до 21 дни живот на батерията, а Huawei Watch GT 6 41 мм до 14 дни издръжливост - двойно повече спрямо предходната серия. Подходящи са за динамично ежедневие и спорт, като разполагат с над 100 спортни режима, прецизен GPS, мониторинг на пулса и други. Те също имат най-новите функции като тренировъчен гласов асистент на български език, NFC плащания чрез Quicko Wallet и други. Huawei Watch GT 6 46 mm се предлага в три цвята Black Rubber, Green Woven и Grey Leather, a Huawei Watch GT 6 41 mm идва в пет цвята White Leather, Millanese, Brown Woven, Black Silicon и Purple Silicon.

Повече информация относно цените, дизайна и характеристиките, може да откриете на technopolis.bg и в Technopolis app.

