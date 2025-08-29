Министерството за цифрова транспормация е отменило договор за обновяване на оптичните мрежи, използвани от различни публични институции, включително Министерството на отбраната, съобщават El País и други водещи медии в Испания. Оборудването, което е трябвало да бъде използвано, е на китайския производител Huawei.

Договорът бе възложен на испанската мултинационална телекомуникационна компания Telefónica, която трябваше да обнови част от RedIRIS. Тя представлява инфраструктура за високоскоростна оптична свързаност, предназначена за университети, научни центрове и други публични институции в Испания. Разполага с над 15 000 километра оптика, която вече включва устройства на китайската компания, инсталирани през 2020 г.

"Договорът се отменя поради промяна на стратегията. Ще се изготви и публикува нов договор за обновяване на оборудването на една трета от RedIRIS с нови устройства, тъй като настоящото оборудване достига края на жизнения си цикъл", съобщи говорител на министерството. В официалното съобщение се уточнява, че "причините са стратегически за цифровата автономия". В него се посочва още, че ще се предпочете пълна подмяна на оборудването вместо актуализация на вече съществуващото.

Мрежата на знанието

RedIRIS е испанската академична и изследователска мрежа, управлявана от Red.es - публична организация, подчинена на Министерството за цифрова трансформация. Тя предоставя свързаност и дигитални услуги на университети, изследователски центрове и други публични институции. Част е от европейската мрежа от високоскоростни научни мрежи.

Инфраструктурата ѝ е ключова за научната и образователната общност, но също така и за националната сигурност, поради "скорошното свързване на военните академии и образователни центрове към Министерството на отбраната", както се посочва на сайта на Red.es.

Научен капацитет

В момента RedIRIS има капацитет от 100 Gbps, а целта на публичната компания бе да го увеличи до 400 Gbps. За тази цел се планираше обновяване на 12 рутера и 77 суича на Huawei. Това са устройства, които управляват трафика на данни в мрежата и позволяват хиляди потребители да се свързват и работят едновременно. Министерството за цифрова трансформация сега е решила това оборудване на бъде напълно подменено.

Китайската компания се превърна в противоречив доставчик за подобни критични инфраструктури заради подозренията за кибершпионаж, свързани с близостта ѝ до китайското правителство. Въпреки че компанията винаги е отричала тези обвинения, няколко европейски държави, както и Съединените щати наложиха ограничения върху участието ѝ в телекомуникационни или отбранителни мрежи. Те се позовават на рискове за националната сигурност.