Испанското министерство на отбраната е анулирало два договора на стойност €1 милиард с израелски компании, съобщават световни медии. Официалната информационна агенция EFE съобщи, че въпреки че испанското правителство все още не е одобрило официално кралски указ, засилващ оръжейното си ембарго срещу Израел, една от деветте санкции, обявени срещу Израел на 9 септември, вече се прилага на практика.

Същевременно Израел стартира сухопътна операция в Газа, а Европейската комисия обмисля налагането на санкции.

Кралският указ, който се очаква да бъде одобрен следващата седмица, налага законно ембаргото върху продажбите на оръжие на Израел, но и към днешна дата са предприети конкретни стъпки, пише Daily Sabah.

Според източници, Министерството на отбраната на Испания официално е анулирало договорите за закупуване на високомобилни ракетни установки SILAM и противотанкови ракетни системи Spike L.R., и двете предназначени за испанските въоръжени сили.

Източник: EPA/БГНЕС

Съгласно отменените сделки, Испания е планирала да закупи ракетни установки SILAM на стойност 700 милиона евро от съвместно предприятие между Rheinmetall Expal Munitions и EM&E, както и 168 ракети Spike на стойност 287,5 милиона евро от Rafael, чрез испанското си дъщерно дружество PAP Tecnos Innovacion SA.

Съобщава се още, че испанското военно министерство продължава усилията си за прекъсване на военно-технологичните връзки с Израел, като същевременно търси алтернативни доставчици, които да задоволят нуждите на въоръжените сили от софтуер и оборудване.

EFE отбеляза, че кралският указ, забраняващ покупката и продажбата на оръжия, боеприпаси и военно оборудване от Израел, все още не е одобрен финално поради сложността на изготвянето на текста и адаптирането му към европейските правни рамки.