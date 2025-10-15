Минимум 70 милиарда щатски долара ще са необходими за възстановяването на Газа след две години на унищожителна война в региона. Това показват съвместните изчисления на Организацията на обединените нации, Европейския съюз и Световната банка, цитирани от световните агенции. Пълното икономическо възстановяване а региона може да отнеме десетилетия.

"Според бърза оценка на щетите и нуждите, проведена съвместно от ООН, Европейския съюз и Световната банка, възстановяването на Газа ще изисква приблизително 70 милиарда долара. Задачата на гореспоменатите организации, освен да определят мащаба на разрушенията, е да приоритизират кои райони трябва да бъдат възстановени първо и къде да се съсредоточат усилията. Вероятно не всички райони ще бъдат възстановени", заяви Жако Килиърс, специален представител на Администратора за подпомагане на палестинския народ на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

Крехкото споразумение за прекратяване на огъня, формализирано в понеделник, сложи край на израелските бомбардировки, които убиха повече от 67 800 палестинци и превърнаха огромни части от Газа в пустош, пише Daily Sabah. Повече от 90% от населението на анклава, което е над 2 милиона души, е разселено. Медицинската система е разрушена. Домовете и сградите са сравнени със земята. Обработваемите земи са сринати. Гладът е повсеместен.

Ако се натрупат накуп, количеството развалини в Газа биха достигнали 12 метра височина и биха заели цялата площ на Central Park в Ню Йорк или биха били достатъчни за построяването на 13 гигантски пирамиди в Гиза в Египет, според коментар на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

"Очакваните щети и развалини в цяла Газа са около 55 милиона тона", коментира Жако Килиърс.

Източник: EPA/БГНЕС

Според предварителната експертна оценка около 20 милиарда долара ще са необходими само през следващите три години, а останалите за по-дълъг период - вероятно десетилетия. Голяма част от разрушенията са именно в град Газа. Около 83% от всички строителни конструкции там са повредени. Програмата на ООН за развитие (UNOD) обяви, че вече е разчистила около 81 000 тона развалини от ивицата Газа и продължава с работата.

В момента се търсят потенциални финансови донори от арабския свят, Европа и Съединените щати. Турция вече обяви, че ще търси подкрепа от Персийския залив, САЩ и Европа за възстановяването на Газа съгласно новото споразумение за прекратяване на огъня. Анкара е фокусирана върху възстановяването на региона и предоставянето на хуманитарна подкрепа, като проучва възможността за изпращането на сглобяеми жилища.