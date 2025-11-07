Турското правителство обмисля актуализиране на данъчните стойности, като вземе предвид инфлационните цели, съобщава Daily Sabah, цитирайки висш държавен служител. Според него тенденцията за дезинфлация в страната ще продължи.

В презентация пред Комисията по планиране и бюджет на парламента, турският министър на финансите Мехмет Шимшек заяви, че правителството очаква дезинфлацията да продължи през следващия период, водена от строга парична и фискална политика.

Започвайки речта си с разглеждане на развитието в световната икономика, той подчерта, че очаква световната икономическа ситуация да поеме по-благоприятен курс за Турция.

"Постигнахме значителен напредък в укрепването на макрофинансовата стабилност, което е една от основните цели на нашата програма, и в подобряването на нашата устойчивост на финансови шокове."

От май 2023 г. брутните резерви на Турция са се увеличили с 87 милиарда долара, а нетните с 112,6 милиарда долара.

Официални данни, публикувани по-рано тази седмица, показват, че инфлацията се е забавила след покачване през септември и е достигнала най-ниското си ниво от края на 2021 г.

"Очакваме, че процесът на дезинфлация ще продължи през следващия период със строга парична политика, подкрепяща фискална политика, цени, управлявани и ръководени в рамките на бюджетните ограничения, съобразени с целите, и мерки от страна на предлагането, по-специално социални жилища."

Властите в Анкара все по-сериозно обмислят определянето на по-ниски актуализации на данъците и таксите, като вземат предвид инфлационните цели на страната, свързани с ценова стабилност. Дали това наистина ще се случи или е просто популизъм, предстои да разберем.