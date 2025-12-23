Българското производство на вино се свива, а износът намалява и то за втора поредна година. Това показват актуалните данни за сектора, публикувани през декември в Аграрен доклад 2025 и цитирани от специализираното издание Agri.bg. Водещ в производството на вино в България през е Югоизточният район с 57,5% от общото количество, следван от Южен централен район с 18,5%. Най-малък е делът на произведеното вино в Северозападния район - 2,7%.

В извънпромишлени условия през 2024 г. са произведени 128 661 хектолитра вино, при 168 695 хектолитра за предходната година. Така, общото производство на вино - реколта 2024 възлиза на 763 310 хектолитра, което е с 10% по-малко в сравнение с реколта 2023.

Източник: iStock

Общото производство на вино, декларирано от регистрираните винопроизводители е 634 649 хектолитра, което е с 6,1% по-малко спрямо преходната година. Производството на червени вина и розе спада с 4,2% на годишна база, до 259 039 хектолитра, а това на бели вина - със 7,3%, до 375 610 хектолитра.

През 2024 г. има сериозно увеличение на вноса на вино в страната и същевременно намаление на износа. Така, за втора поредна година се формира отрицателно салдо във външната търговия на България с вино, става ясно от данните за винената индустрия.

Източник: iStock

Доставките на вино от държави членки на ЕС бележат ръст от 15,6% спрямо 2023 г., възлизайки на 12 540 хил. литра (84,4% от общия импорт). Най-значителни количества са внесени от Италия, Испания, Франция Румъния, Германия и Унгария. Вносът на вина от Унгария и Румъния нараства над два пъти спрямо предходната година.

По-малко внос се наблюдава от трети страни - Северна Македония, Нова Зеландия и Южна Африка. От Косово липсва изцяло. Обемите от Молдова, Чили, Аржентина, Грузия, Турция и САЩ пък нарастват.

Междувременно статистиката на НСИ показва, че износът на вино възлиза на 8 684 хил. литра, което е под нивото от предходната година със значителните 27,5%. В стойностно изражение експортът се понижава малко по-слабо - с 26,4%, до 16 670 хил. евро, поради отчетената с 1,4% по-висока средна износна цена от 1,92 евро за литър.

Общото количество вино, насочено за ЕС през 2024 г. намалява с 25,4% на годишна база, до 6 624 хил. литра. Водещи дестинации в рамките на ЕС през годината са Швеция и Полша. Понижение на износа спрямо предходната година е отчетено в Италия и Чехия. На този фон вносът за Гърция отбелязват огромен ръст - от 7 хил. литра през 2023 г. до 366 хил. литра през 2024 г. Много по-големи са и реализираните количества в Нидерландия, Испания и Румъния.