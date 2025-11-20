Производството на автомобили в Испания се понижава с 5,4% през октомври, като общият обем от януари до октомври достига 1 913 122 произведени превозни средства, предава RTVE. Това означава близо 110 хил. по-малко спрямо същия период на 2024 г., сочат данни на асоциацията на автомобилните производители Anfac.

Според организацията отслабването на индустрията е резултат както от пренастройката на поточните линии за нови модели, така и от липсата на достатъчно търсене на европейските пазари. Само през октомври спадът е 7,4% на годишна база - 211 072 сглобени автомобила - което затвърждава низходящата тенденция от последните месеци. При тези темпове индустрията едва ли ще достигне 2,3 млн. произведени коли до края на 2025 г.

При леките автомобили са отчетени 165 739 произведени бройки, или спад от 9,4% спрямо октомври 2024 г. Сегментът на лекотоварни и индустриални превозни средства бележи минимален ръст от 0,9% до 45 333 единици.

Износът също намалява

Експортът през октомври се свива с 10,9% на годишна база до 178 582 автомобила. За първите десет месеца на годината са изпратени 1 639 680 превозни средства, което е с 8,9% по-малко от 2024 г.

Европа остава основният пазар с дял от 91,8%, макар и с понижение от 2,3 процентни пункта. Неколкократно по-малките пазари в Америка и Азия леко увеличават дела си до 3,1% и 1,9%. Най-големите външни пазари остават Германия (33 889 автомобила), Франция (26 683) и Турция (21 170).

Сериозни спадове се отчитат при износа към Белгия (-33,2%), Обединеното кралство (-31,9%) и Нидерландия (-29,4%). Обратната тенденция е налице в Турция и Полша, където доставките растат с 26,4% и 26,6%.

Алтернативните задвижвания растат, но електромобилите забавят

Силно представяне отчитат автомобилите с алтернативни задвижвания - на газ, хибриди и електрически модели. През октомври са произведени 84 153 такива автомобила - ръст от 21,4%, което е близо 40% от общото производство. От началото на годината те достигат 733 679 единици, или увеличение от 42,1% на годишна база, с дял от 38,4%.

При изцяло електрифицираните автомобили обаче картината е различна: произведени са 16 831 бройки, което е спад от 8,5% спрямо октомври 2024 г. За десетмесечния период се отчита умерен ръст от 5,4% до 189 415 произведени електромобила, което дава дял от 9,9%. Особено силно се представят plug-in хибридите, които вече надминават общите им резултати за 2024 г. и се очаква да подобрят и нивата от 2023 г.

Индустрията губи позиции от 2020 г. насам

Генералният директор на Anfac Хосе Лопес-Тафал подчертава, че след кратък подем през септември секторът се връща към тенденцията за спад както в производството, така и в износа. Той напомня, че от 2020 г. насам Испания е загубила производството на около 2,7 млн. автомобила спрямо 2019 г. - еквивалент на повече от една цяла година работа.

По думите му Европа и Испания трябва спешно да обърнат тази негативна траектория чрез преглед на регулациите, които влияят върху сектора, с цел възстановяване на конкурентоспособността. В тази връзка Anfac, заедно с правителството и регионите, разработва плана España Auto 2030, насочен към укрепване на индустриалната база на страната.

От Испания с любов

Испания остава вторият по големина производител на автомобили в ЕС, като на нейна територия оперират почти всички големи групи. Volkswagen Group произвежда модели на Seat и Cupra в Марторел, както и VW Polo и T-Cross в Памплона. Stellantis има три завода - в Мадрид, Виго и Сарагоса - където се сглобяват модели като Citroën C4, Opel Corsa, Peugeot 208, както и лекотоварните Berlingo, Rifter и Combo. Renault, Mercedes-Benz и Ford допълват индустриалната карта с производство на Captur, Austral, V-Class и компоненти за бъдещи електромобили.