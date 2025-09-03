Синдикатът на южнокорейския автомобилен производител Hyundai Motor организира частични стачки в продължение на три дни тази седмица в заводите в цяла Южна Корея. Работниците искат по-малко работни часове и по-високи заплати, съобщава "Ройтерс".

Организацията, която има около 40 000 членове, провежда акцията в различни производствени бази. Работниците напускат работните си места за два часа в сряда и четвъртък, и за четири часа в петък.

До този ход се стигна след гласуване сред синдикалистите на 25 август.

От Hyundai Motor не коментират.

Какво искат?

Синдикатът иска от ръководството да изплати 30% бонус от нетната печалба на компанията за 2024 година, когато Hyundai постигна рекордни приходи благодарение на растежа в САЩ.

Освен това синдикатът настоява за:

Повишаване на пенсионната възраст от законово гарантираните 60 до 64 години

Преминаване към 4,5-дневна работна седмица

През 2003 година синдикатът на Hyundai беше сред първите корейски организации, които постигнаха споразумение с ръководството за петдневна работна седмица в страна, където повечето хора работеха половин ден допълнително в събота.

Историческо значение

Синдикатът на Hyundai е една от най-големите и най-влиятелните работнически организации в Корея. Групата не се е сблъсквала с пълномащабна стачка заради заплати в продължение на седем години.

През декември 2024 година, в знак на протест срещу неуспешното обявяване на военно положение от бившия президент Юн Сук Йол, членуващите в профсъюза работници на Hyundai проведоха двудневна частична стачка.

Ще се усети ли в Европа?

Hyundai има доста добре диверсифицирана производствена мрежа. Тя включва и европейски заводи - в Турция и в Чехия.

В южната ни съседка се произвеждат моделите:

I10

I20

Bayon

От производствените линии в Чехия слизат: