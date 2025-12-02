Какво е енергиен микс, защо ни е либерализация на енергийния пазар и какво значи PPA. Тези и други често срещани енергийни изрази, които често остават неразбрани, опитахме да разясним с енергийния експерт Никола Газдов.

"Енергийният микс е комбинация от различни типове производство - атомна, въглищна и възобновяеми източници, за да се балансират нуждите на пазара с това, което могат да постигнат различните източници като цена и стабилност", обясни Газдов.

Той отбеляза, че сигурността на електроенергийната система остава основен приоритет, който е с повече тежест дори пред цената на електроенергията. Сигурността именно е причината да имаме различни източници, а не само най-евтините, допълни още експертът.

Попитахме специалиста и за една доста срещана абревиатура в медиите - PPA.

"Power Purchase Agreement (PPA) е договор за снабдяване с възобновяема енергия между производител и консуматор, който гарантира стабилен и предвидим паричен поток за години напред", обясни Никола Газдов. Тези договори, уточни той, дават възможност на индустриалните компании да планират разходите си за електроенергия и да се предпазят от ценови колебания.

В България такива имат сключени дружества от различни сектори като КЦМ, Тева и много други.

Либерализиран и регулиран енергиен пазар

"Либерализацията е посоката, в която Европа е поела и когато България напълно либерализира своя пазар, вярвам, домакинствата ще имат възможност да се възползват от евтиния ток от ВЕИ. Важно е обаче държавата да намери все пак модел, с който да предпази от екстремни ценови натоварвания енергийно бедните", заяви гостът.

Той подчерта, че е много същественно усилията на държавата да се насочат именно към тези, които наистина имат нужда от това, а не всички домакинства.

"Има някои, които са големи консуматори, защото отопляват басейните пред своите къщи в полите на Витоша и към момента те получават същата подкрепа от държавата, както и най-бедните и нуждаещи са хора, които наистина имат нужда от закрила", коментира Газдов.

За да разберете кой се счита за енергийно беден и какво значи балансираща мощност, гледайте цялото видео!