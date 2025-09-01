Световното потребление на електроенергия расте с безпрецедентни темпове, а цените се покачват драстично. Прогнозите на Международната агенция по енергетика (IEA) показват, че през 2025 година глобалното търсене на електричество ще се увеличи с 3,3%, а през 2026 година - с 3,7%.

Това са сред най-високите стойности за последното десетилетие и значително надвишават средния ръст от 2,6% за периода 2015-2023.

В основата са няколко ключови фактора, посочват експертите. На първо място, продължаващите горещи вълни в много региони принуждават хората да използват все повече климатични инсталации. Индустрията също се възстановява и изисква повече енергия, докато нарастващата електрификация на транспорта и отоплението допълнително увеличава потреблението.

Особено впечатляващ е растежът при центровете за данни, които се разширяват бурно заради развитието на изкуствения интелект и дигиталните услуги. Само в САЩ този сектор се очаква да допринесе значително за покачването на потреблението с 2,3% през 2025 година и 2,2% през 2026 година - повече от двойно над средния ръст за последното десетилетие.

Азия води световните тенденции

Китай и Индия остават основните двигатели на глобалния растеж. Китай сам ще отговаря за 50% от увеличението на световното търсене на електричество, въпреки че темпът на растеж се забавя до 5% през 2025 година спрямо 7% през 2024 година.

Индия също забавя до 4% от предишните 6%, но двете азиатски икономики заедно ще генерират 60% от световния ръст на потреблението до 2026 година.

В Европейския съюз възстановяването е по-бавно - само 1,1% през 2025 година и 1,5% през 2026 година, докато промишленият сектор все още не показва значително подобрение след спадовете през 2022 и 2023 година.

Енергийният микс се променя радикално

Въпреки растящото потребление, има и обнадеждаващи новини. Вятърната и слънчевата енергия ще покрият над 90% от увеличението на глобалното търсене на електричество през 2025 година. След като преминаха 4000 TWh през 2024 година, те ще надхвърлят 5000 TWh през 2025 и 6000 TWh през 2026 година.

Това означава историческа промяна - възобновяемите източници ще изпреварят въглищните електроцентрали още през 2025 или най-късно през 2026 година. За пръв път от век насам делът на въглищата ще падне под 33% от общото производство на електроенергия.

Ядрената енергия също показва ръст, като се очаква да достигне нови рекордни нива поради пускането на нови реактори в Китай, Индия и Корея, както и възстановяването на мощности в Япония.

Когато говорим за въглищната енергетика, развитията през последните месеци са любопитни. Нейният дял в Китай намалява, докато в САЩ и Европа в рамките на полугодието расте. Отвъд Океана причината е във високите цени на природния газ, в на Стария континент - по-слабото представяне на водните и вятърните централи в началото на годината.

Защо цените продължават да растат

Въпреки нарастването на ролята на възобновяемите източници и влизането на нови и нови ВЕИ централи в експлоатация, електроенергията поскъпва осезаемо. През първата половина на 2025 година цените на едро в ЕС и САЩ скочиха с 30-40% заради по-високите цени на природния газ.

Особено засегнати са енергоемките индустрии в Европа, където цените остават двойно по-високи от тези в САЩ и с 50% над китайските. За сравнение, през 2019 г. електроенергията в ЕС е била 50% по-скъпа от тази в САЩ и 20% по-скъпа от тази в Китай. Това създава сериозно конкурентно неравенство и застрашава европейската промишленост.

Интересен феномен са все по-честите отрицателни цени на електроенергия в страни като Германия, Нидерландия и Испания, където 8-9% от времето цените стават отрицателни заради свръхпроизводство от възобновяеми източници. Това всъщност не е добра новина, тъй като натоварва производителите и някои от тях решават да изключат централите си - и така разбалансират системата.

Предизвикателствата пред бъдещето

Последните големи прекъсвания на тока - в Чили (17 часа без ток за 99% от населението) и в Испания и Португалия (над 10 часа), подчертават критичната важност на сигурността на електрозахранването. С нарастващата сложност на енергийните системи и електрификацията, осигуряването на стабилно електрозахранване става все по-предизвикателно.

Решението изисква инвестиции в гъвкавост на мрежата, системи за съхранение на енергия и модернизиране на регулаторните рамки за справяне с променливостта на възобновяемите източници, подчертават от IEA.