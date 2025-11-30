Има възможен сценарий, по който цените на жилищата в столицата не само ще спрат да поскъпнат, а дори ще поевтинеят. Това заяви в студиото на Money.bg инж. Георги Шопов, който е председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) и собственик на "Тобо Груп".

"Всички градостроители ще ви кажат, че София трябва да се развива на север, а не на да се преуплътнява на юг. Ако общината направи една рамкова програма, каквато по закон е длъжна да направи, за развитие на инфраструктурата в тази северна територия, в тези северни територии пустеещи, то веднага натам ще се насочи капитал - български и чужд, ще започнат да се изграждат жилища и да се купуват. Нещо повече, това ще доведе до намаляване на цената на жилищата", коментира Шопов.

Строителният предприемач е категоричен, че цените на имотите трябва да бъдат по-ниски, а жилищата по-достъпни за масата от хората.

"Това не е луксозна стока като кожено палто, диамантен пръстен, спортна кола. Всеки трябва да живее някъде и да има добри условия на живот, за да е полезен за себе си, семейството и обществото. В една пазарна икономика имаме търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, както 35 години е в областта на жилищното строителство, цените растат."

Градоустройството като основен проблем

Георги Шопов подчертава, че основният проблем на презастрояването, лошата инфраструктура и все по-високите цени е липсата на адекватно градоустройство и на комуникация с властите. Съответно, преобладаващото у голяма част от обществото негативно отношение към строителите не е логично.

"Като всяко нещо строителството има негативи и позитиви. Негативите, защото това е производство на улицата - има мръсотия, има прах. Много е хубаво пред теб да е поляна, а не жилищен блок, но и твоят жилищен блок е на поляна построен и е пред някого. Но има и много позитиви.

Главният позитив е приходите към фиска. Това са 14 милиарда лева, които са разпределени по следния начин - 4,2 % от БВП се формира от строителство в България, което го прави структороопределящ сектор. 7,5 милиарда са приходите от данъци от строителство, 1 милиард са осигуровките, които се плащат, 2,4 милиарда са заплатите.

Има и социален ефект. Много социално слаби групи без образование, маргинализирани, успяват при нас да намерят работа, което ги прави пълноценни граждани и част от обществото."

Източник: БГНЕС

Председателят на НАСП подчертава, че строителните предприемачи не решават къде да строят. Това се решава от общината и обществото чрез приети обществени договори, по които се строи.

"Нашият град повече от 30 години се развива без план. Тоест, има общ градоустройствен план, който показва къде какво може, но няма финансова рамка от страна на общината къде ще изгради инфраструктура и накъде ще се развие градът. Тоест, абдикацията на общината води до това хаотично строителство в града - някъде да е преуплътняване, някъде да са празни зони, пустеещи зони. Това аз само в София съм го видял."

Гладът за кадри - какво е решението?

Един от големите проблеми на строителния бизнес у нас към днешна дата е гладът за кадри. Неговото решение е привличането както на въпросните групи от българското общество, за които стна адума по-горе, така и на повече чуждестранни работници, но и висококвалифицирани специалисти. До това има нужда, защото много от българските специалисти работят на запад.

"Има едно правило, откакто съществува пазарната икономика, бизнесът винаги се оправя. Той е изключително находчив и мотивиран, стига да има пазар. Ние в момента работим с 80% сирийски бежанци, които са в България, работим и с роми. Колеги вече внасят от Узбекистан работници и специалисти. Капиталът не търпи ниша", смята инж. Георги Шопов.

Председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи обобщава, че вече е належащо да се помисли върху това какво ще се прави със стария сграден фонд у нас. Това, според него, трябва да е основен ангажимент на държавата.

Цялото интервю може да гледате във видеото!