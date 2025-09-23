Клуж-Напока продължава да е най-скъпият град в Румъния, показват последните данни на имотния пазар. Периодично статистиката отчита нови рекорди, а някои от пуснатите на пазара имоти са поскъпнали толкова много, че се превръщат в новинарски сензации, пишат местни медии.

Както Money.bg ви информира през април, все по-често апартаментите в Клуж-Напока се предлагат на цени над €3000 на квадрат. На купувачите, които се решиха на сделка през пролетта, им се наложи да платят приблизително 17% повече от тези, които са закупили жилище в началото на миналата година. Средната цена в града надвишава средната за страната с цели 74%, а спрямо столицата Букурещ е с 58% по-висока.

Старите апартаменти държат първенството

Последните данни за август 2025 г. показват продължаващ ръст. Средната цена на жилищата в Клуж-Напока е €3138 евро на квадратен метър, според платформа за недвижими имоти. Разликата между цените на нови и стари апартаменти е минимална, но интересното е, че старите имоти всъщност са малко по-скъпи:

Нови апартаменти: €3116/кв.м (+11% спрямо август 2024 г.; +1% спрямо юли 2025 г.)

Стари апартаменти: €3156 /кв.м (+14% спрямо август 2024 г.)

Това означава, че средностатистическо студио от 40 кв. м се предлага за около €124 640 (ново) срещу €126 240 за старо. При двустайните апартаменти (55 кв. м) разликата е €2200 - €171 380 за ново и €173 580 за старо строителство.

В случая на тристайните жилища (от порядъка на 75 кв. м) средната искана цена е €233 700 за новопостроени сгради и €236 700 за вече съществуващи такива, т. е. разлика от €3000.

Защо цените са толкова високи?

"Феноменът" на Клуж-Напока занимава експертите на имоти отдавна. Според тях вторият по брой население румънски град донякъде "случайно" се е превърнал в най-скъпия в страната. Промените започват с управлението на бившия кмет Емил Бок и ограниченото издаване на разрешителни за строеж с цел опазване на архитектурното и културно наследство.

Паралелно с това, градът се утвърждава като своеобразен ИТ център на страната, което привлича жители с доходи значително над средното.

Съвсем логично, въпреки сериозното търсене, твърде високите цени водят до известно забавяне на сделките. Купувачите подхождат по-внимателно, търсейки алтернативи, докато средната цена на апартаментите продължава да расте.