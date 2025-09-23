Клуж-Напока продължава да е най-скъпият град в Румъния, показват последните данни на имотния пазар. Периодично статистиката отчита нови рекорди, а някои от пуснатите на пазара имоти са поскъпнали толкова много, че се превръщат в новинарски сензации, пишат местни медии.
Както Money.bg ви информира през април, все по-често апартаментите в Клуж-Напока се предлагат на цени над €3000 на квадрат. На купувачите, които се решиха на сделка през пролетта, им се наложи да платят приблизително 17% повече от тези, които са закупили жилище в началото на миналата година. Средната цена в града надвишава средната за страната с цели 74%, а спрямо столицата Букурещ е с 58% по-висока.
Стойността на студио на първа линия в Слънчев бряг стига само за първоначална вноска в румънски град
Достъпността до жилища вече се доближава до нивата във Виена, предупреждава Националната банка
Старите апартаменти държат първенството
Последните данни за август 2025 г. показват продължаващ ръст. Средната цена на жилищата в Клуж-Напока е €3138 евро на квадратен метър, според платформа за недвижими имоти. Разликата между цените на нови и стари апартаменти е минимална, но интересното е, че старите имоти всъщност са малко по-скъпи:
Нови апартаменти: €3116/кв.м (+11% спрямо август 2024 г.; +1% спрямо юли 2025 г.)
Стари апартаменти: €3156 /кв.м (+14% спрямо август 2024 г.)
Това означава, че средностатистическо студио от 40 кв. м се предлага за около €124 640 (ново) срещу €126 240 за старо. При двустайните апартаменти (55 кв. м) разликата е €2200 - €171 380 за ново и €173 580 за старо строителство.
В случая на тристайните жилища (от порядъка на 75 кв. м) средната искана цена е €233 700 за новопостроени сгради и €236 700 за вече съществуващи такива, т. е. разлика от €3000.
Защо цените са толкова високи?
"Феноменът" на Клуж-Напока занимава експертите на имоти отдавна. Според тях вторият по брой население румънски град донякъде "случайно" се е превърнал в най-скъпия в страната. Промените започват с управлението на бившия кмет Емил Бок и ограниченото издаване на разрешителни за строеж с цел опазване на архитектурното и културно наследство.
Паралелно с това, градът се утвърждава като своеобразен ИТ център на страната, което привлича жители с доходи значително над средното.
Съвсем логично, въпреки сериозното търсене, твърде високите цени водят до известно забавяне на сделките. Купувачите подхождат по-внимателно, търсейки алтернативи, докато средната цена на апартаментите продължава да расте.