Средната цена на квадратен метър в съседна Румъния се е увеличила с 15% през 2025 г., като най-голямото покачване се наблюдава не в столицата Букурещ, а в любимия на много български туристи град Крайова. Това показват данните от ново проучване, проведено от Imobiliare.ro и цитирано от Profit.ro.

Увеличението от 21% изстреля южния румънски град на четвърто място в класацията на най-скъпите в страната, след Клуж-Напока, Брашов и Букурещ.

Със средна цена от 2095 евро/кв.м, Крайова в момента е на кратко разстояние от Букурещ (2178 евро/кв.м, +17%). Столицата също отбеляза значително увеличение на цените тази година. Средно цената, поискана от собственици и предприемачи от купувачите, се е увеличила с около 17%, което е второто най-високо увеличение, регистрирано за 12 месеца в цялата страна.

Купувачите в Клуж-Напока плащат средно най-високата цена в страната - 3207 евро/използваем квадратен метър, за да закупят апартамент. По-бавният напредък, все още в двуцифрения регион (+11%), е разбираем, тъй като другите големи градове в страната се борят през 2025 г. да намалят разликата с лидера на пазара.

Както Money.bg писа още през август, увеличението вна цените в Крайова в периода 2019-2024 г. е почти 60%. Според данни на Imobiliare.ro цената на квадратен метър преди 6 години е била малко над 1000 евро, пише Panorama. За сравнение, през 2024 г. стойността му достига 1730 евро, а тази година преминава границата от 2000 евро.

Източник: Ford

Според проучване на правителството през 2020 година Крайова е чак на десето място в класацията за най-привлекателни градове за живеене в страната. Оттогава обаче градът се е променил значително.

Едно от най-важните фактори за икономиката на Крайова е заводът на автомобилния гигант Ford и партньорството му с турското подразделение от 2022 година насам. Освен че осигури работни места на жителите и привлече специалисти с по-висока заплата, той показа потенциала на града на други големи компании, които последваха примера му.