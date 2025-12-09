Според нов доклад, една от седем от всички сделки с жилища в Ирландия се урежда с поне 20% над първоначалната искана цена, съобщава RTE. Две от пет сделки се уреждат с 10% или повече над исканата цена. Разминаването между исканите цени и крайните продадени е сред причините за лоша ликвидност на този европейски имотен пазар.

Проучването, проведено от уебсайта за обяви за имоти MyHome.ie в сътрудничество с Bank of Ireland, посочва, че проблемът допринася за "неясна картина както за потенциалните купувачи, така и за продавачите".

Проучването посочва, че в твърде много случаи "исканите цени не са оптимално ръководство за купувачите на жилища, което добавя към времето и усилията, необходими за покупка или продажба на жилище". В доклада се казва, че проблемът е сред причините за лоша ликвидност на пазара на съществуващи жилища, "като средно един имот се продава веднъж на всеки 50 години".

В доклада пише още, че темпът, с който съществуващите собственици на жилища с ипотечен дълг се местят в нови домове, сега е по-малък от половината на нивото в Обединеното кралство. Проучването заключи, че "непрозрачният процес на покупка и продажба на жилища в Ирландия допринася за настоящите ниски нива на ликвидност на жилищата".

Източник: iStock

В него се посочва, че "липсата на прозрачност при наддаването, заедно с възникващото разминаване между исканата цена и крайната продадена цена на имотите, са сред редица взаимосвързани проблеми, които са довели до изоставане на ликвидността на ирландския пазар на жилища от тази в европейските страни, Обединеното кралство и САЩ".

Препоръчва се брокерите на недвижими имоти да продължат да възприемат и насърчават използването на нововъзникващи онлайн прозрачни платформи за наддаване, "тъй като те могат да осигурят по-голямо доверие на пазара на жилища".

Според доклада, през 2024 г. в Ирландия са били осъществени 61 000 сделки на пазара на жилищни имоти, което се равнява на 2,8% от жилищния фонд.

"Този ​​процент на оборот е бил доста под процента на оборот в Обединеното кралство от 3,6%, който сам по себе си е потиснат от покачващите се лихвени проценти и е доста по-нисък от средния процент от 4,2%, който е наблюдаван през периода 2013-2022 г."

Проучването посочва, че ликвидността на ирландския пазар на жилища "изостава от този в Обединеното кралство всяка година след световната финансова криза, като процентите на оборот са дори под тези в Северна Ирландия, където цените на жилищата претърпяха подобен срив".

Проблемът е най-силно изразен сред съществуващите собственици на жилища с ипотечен дълг, които искат да се преместят.

"Само 9000 ипотеки са били изтеглени от лица, които се местят, през 2024 г.; това представлява само 0,4% от жилищния ни фонд, което е по-малко от половината от процента в Обединеното кралство от 0,9%." Главният икономист на Bank of Ireland заяви, че предлагането на жилища в Ирландия не е успяло да се справи с нарастващото търсене и че много от предизвикателствата са добре разбрани.

Управляващият директор на MyHome смята, че един напълно прозрачен процес на наддаване "може да подобри функционалността на пазара да помогне за подобряване на ликвидността на жилищата". В момента близо половината от жилищните сделки са видими на платформи, които предлагат онлайн наддаване или търгове.

Скорошно проучване на Комисията за защита на конкуренцията и потребителите в Ирландия установи, че само 16% от купувачите смятат, че пазарът на жилища е прозрачен.