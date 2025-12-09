Renault ще разработва малки и по-евтини електрически автомобили за Ford, предназвначени за европейския пазар. Двете компании се обединяват и за производството на търговски ванове, за да намалят разходите и да отговорят на нарастващата конкуренция от китайски конкуренти, обявиха представители на двата автомобилни производителя, цитирани от световните медии.

"Знаем, че се борим за живота си в нашата индустрия", заяви главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли пред репортери в Париж, описвайки реакцията на Ford на заплахата, породена от по-евтината китайска конкуренция.

"Няма по-добър пример от тук, в Европа", добавя мениджърът, цитиран от Reuters.

Източник: Renault

Традиционните европейски автомобилни производители са изправени пред приток на китайски конкуренти от BYD до Changan и Xpeng. Като част от партньорството Ford-Renault, първият от двата планирани малки електрически автомобила - който ще се произвежда в завод на Renault в Северна Франция - ще достигне европейските автосалони през 2028 г.

Те ще бъдат по-малки от всички планове на Ford за американския пазар и ще запълнят празнина в гамата на автомобилния производител, каза Фарли. Двамата автомобилни производители също ще разработват съвместно ванове с марките Renault и Ford за Европа.

"Заедно можем да създадем мощен гигант на лекотоварните автомобили в Европа, с който би било много трудно да се конкурират китайците", коментира Фарли.

Въпреки че в Европа се продават малко китайски ванове, Фарли каза, че двете компании "се конкурират директно с тях всеки ден" на развиващите се пазари.

"Китайците ще дойдат скоро и затова не искам да чакам", казва главният изпълнителен директор на Renault Франсоа Провост.

Партньорството беше сформирано, след като екип на Renault посети централата на Ford в Детройт през март. Както Фарли, така и Провост заявиха, че двата автомобилни производителя не планират сливане. Делът на Ford на европейския пазар на леки автомобили е намалял почти наполовина в Европа от 6,1% през 2019 г. до 3,3% през първите 10 месеца на тази година, тъй като компанията се е отдръпнала от продажбите на леки автомобили.

Като част от поредица от преструктурирания, компанията съкрати работни места и тази година затвори завода си в Саарлуи, Германия. Предвид оттеглянето на подкрепата за електрически превозни средства от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, вторият по големина американски автомобилен производител е изправен пред двойния разход за инвестиране в модели с двигатели с вътрешно горене и скъпи нови технологии за електрически превозни средства.

Използването на платформите за електрически превозни средства на Renault с разработки на Ford би трябвало да помогне на американския автомобилен производител да се конкурира на европейския пазар на електрически автомобили срещу традиционни автомобилни производители като Volkswagen, както и срещу китайските.

Ford вече произвежда два модела електрически превозни средства в Европа на платформата на Volkswagen и произвежда ванове с немския автомобилен производител.

Главният изпълнителен директор на Ford Фарли заяви, че партньорството с Renault ще допълни съществуващото с Volkswagen. Френският автомобилен производител също така разработва ванове с Nissan и Volvo Group.

Renault е най-малкият европейски производител на автомобили и не продава коли в Китай или САЩ - двата най-големи автомобилни пазара в света - така че партньорството с Ford увеличава мащаба на производството му, за да намали разходите.

Френският автомобилен производител активно търси партньорства, за да използва по-пълноценно своите фабрики и да намали тежестта на разработването на нови електрически автомобили.

През 2026 г. Renault ще произведе два автомобила в Бразилия, използвайки платформи от китайската Geely, и води преговори с още автомобилни производители, включително китайската Chery, за съвместно производство и продажба на автомобили.

"Нашата амбиция е да покажем, че в Европа можем да произвеждаме електрически автомобили толкова конкурентно, колкото всеки друг, включително китайците", подчертава изпълнителният директор на Renault.