Chevrolet отвръща на китайското надмощие с бюджетни електрически автомобили, представяйки модела 2027 Bolt като най-достъпния електромобил на пазара, съобщават от GM, цитирани от Motor 1. Началната цена на колата ще е $28 995 за версията LT и $29 990 за Launch Edition.

Моделът запазва традицията на марката да предлага достъпна електрическа мобилност за широк кръг купувачи.

Новата батерия е 65 кВт·ч LFP и позволява зареждане от 10 % до 80 % за около 26 минути чрез NACS конектор. Пробегът достига около 411 км - малко повече от предишния модел. Електромоторът отпред осигурява 210 к. с., което е леко увеличение спрямо неговия предшественика.

Интериорът на автомобила предлага дигитално табло от 11 инча и централен дисплей 11,3 инча, както и опция за системата Super Cruise. Моделът поддържа двупосочно зареждане и разполага с топлинна помпа за по-ефективно отопление. Любопитна подробност е, че Chevrolet премахва Apple CarPlay от новото поколение.

Производството ще се извършва в завода на GM в Кансас Сити, като Bolt споделя електрическата архитектура с модела Equinox EV.

Що се отнася до конкуренцията, Bolt все още не е изправен пред заплаха от дългообещаната Tesla за $25 000. Новопуснатите Model 3 Standard и Model Y Standard остават далеч по-скъпи, като цените им започват съответно от $38 630 и $41 630. Въпреки това, предстои излизаенто на по-бюджетни електрически автомобили, сред които електрически Ford за $30 000.