Цените на основните зърнени култури - пшеница и царевица, в близките месеци едва ли биха се повишили. Такава прогноза направи Артур Акопян, съосновател на бургаската компания "Севан" ООД, по време на провелия се в курорта "Албена" годишен агро семинар организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), под надслов "Земеделие в рестарт". Председател на УС на НАЗ е Илия Проданов.

"Севан" ООД е изцяло българска компания - основана преди над 30 години от братята Артур и Армен Акопян - която произвежда зърно и търгува, като по-голямата част от изнесените от нея в чужбина селскостопански стоки са закупени. Цените на продуктите компанията формира както спрямо българския, така и спрямо световния пазар.

В рамките на страната "Севан" работи с всеки регион, който отглежда зърнени и/или маслодайни култури. Освен това, компанията контролира около 200 камиона, но работи и с други транспортни фирми.

Търсенето и потреблението на зърно в света през следващата година ще намалява, прогнозира Артур Акопян. Той аргументира тезата си с факта, че поради обедняването на населението в световен мащаб, намалява консумацията на месо. А това е предпоставка за намаляване на отглежданите животни за месо, което пък води до свиване на необходимите количества зърно - царевица и пшеница за фураж. По думите на Акопян, намаляването на средната годишна консумация на месо на човек с 1 кг, води до намаляване на необходимото зърно със 7 кг.

Очаква се предлагането на зърно в световен мащаб тази година (а и поне през първата половина на следващата) да е по-голямо от необходимото, каза Артур Акопян.

Източник: iStock

Поради тази причина, цените на пшеницата и царевицата не се очаква да се вдигат. Така, цените на пшеницата "до пристанище" до пролетта се очаква да са в рамките на 340 - 370 лева за тон. Едни от големите външни пазари за българска пшеница сега са Бангладеш и Индонезия, посочи Акопян. А българската царевица за износ в близките месеци ще струва около 350 лева за тон, каза още бизнесменът.

Той коментира, че евентуалното спиране на военните действия в Украйна не би повлияло пряко на цените на зърното на международните пазари, но би могло да има косвено въздействие чрез намаляването на износа на пшеница от Русия (която е между първите 5 износители в света). До което пък би се стигнало, тъй като при евентуално прекратяване на военния конфликт, курсът на рублата спрямо долара би се повишил - а това би оскъпило руската пшеница и съответно затруднило износа й.

От друга страна обаче, следващата реколта от зърно (а и не само) би била с по-висока себестойност, поради очакваните по-високи цени на изкуствените торове, заради изискванията на ЕС за "зеленото" им производство. Тези изисквания влизат в сила от следващата година и постепенно ще се повишават до 2035 г., оскъпявайки минералните торове, произвеждани в ЕС.