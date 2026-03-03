Само 3 месеца след като пое поста финансов директор на германските държавни железници Deutsche Bahn, Карин Дом се разделя с компанията. Решение, което може да струва над €1 милион, пишат германски медии. Тя встъпи в длъжност на 1 декември 2025 г., но напуска предсрочно, като окончателното решение се очаква да бъде взето от надзорния съвет през март.

Според информации в медиите причината за ранната раздяла са различия в управленския стил и напрежение с главния изпълнителен директор Евелин Пала. Твърди се, че стилът на Дом е предизвикал вътрешно недоволство, включително сред представители на служителите и политическите среди. Засега от компанията не коментират официално мотивите за освобождаването й.

Източник: Deutsche Bahn Евелин Пала, главен изпълнителен директор на DB

Обезщетение до две годишни заплати

Фокусът на общественото внимание обаче е върху финансовата страна на случая. Съгласно действащата система за възнаграждения, при предсрочно прекратяване на договора без доказана сериозна вина членовете на управителния съвет имат право на сериозно обезщетение. Неговият размер достига до 2 годишни възнаграждения, включително променливите компоненти.

Базовите заплати в ръководството на компанията обикновено варират между €700 и 850 хиляди годишно, пише Focus. По данни от последния отчет за възнагражденията за 2024 г. Даниела Герд том Маркотен е получила €746 хиляди основна заплата, Евелин Пала като ръководител на регионалния транспорт - €700 хиляди, а тогавашният главен изпълнителен директор Рихард Луц - €1,42 милиона. На този фон е напълно възможно, дори естествено, компенсацията за Дом спокойно да надхвърли €1 милион.

Договорите все пак съдържат изрично предвиден таван на обезщетението, съобразен с германския кодекс за корпоративно управление. Той ограничава плащанията при предсрочно освобождаване до максимум 2 годишни заплати или до възнаграждението за оставащия срок на договора - което от двете е по-ниско. Само при доказано грубо нарушение подобно плащане би могло да бъде избегнато, а към момента няма данни за това в конкретния казус.

Подобни компенсации не са прецедент за компанията, показват данни. И други бивши членове на управителния съвет, сред които Норберт Бензел и Маргрет Зукале, са напускали с обезщетения в сходни размери. Системата е известна и често критикувана, но остава юридически устойчива.

Стратегия "Рестарт"

Случаят се развива в момент, в който Deutsche Bahn е в процес на дълбока трансформация. Както Money.bg писа, новият главен изпълнителен директор Евелин Пала, поела поста на 1 октомври 2025 г., даде начало на стратегията "Рестарт" - най-мащабната реформа в компанията от десетилетия.

Планът предвижда децентрализация на управлението, сериозни инвестиции в инфраструктура и дигитализация, както и над €100 милиарда вложения съвместно с федералното правителство за модернизация на железопътната мрежа до 2029 г.