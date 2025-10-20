Германският железопътен гигант Deutsche Bahn влиза в дългоочаквано обновяване. Компанията подготвя най-мащабната си реформа от десетилетия, съобщават медии. Проектът обещава да промени всичко. От начина, по който се управлява, през това как се поддържа инфраструктурата и се стигне до най-масовата част - обслужването на клиентите.

Новата стратегия, наречена "Restart", цели пълен преглед на процесите и културата в държавния оператор. Залогът е висок: Deutsche Bahn от години се бори с хронични закъснения, остаряла инфраструктура и спад в доверието на пътниците.

Начело на този амбициозен план стои Евелин Пала, която пое поста главен изпълнителен директор на 1 октомври 2025 г. Само дни след встъпването си тя даде ясен сигнал, че няма да се ограничи до козметични промени.

"Преобръщаме компанията с главата надолу. За да направим това, трябва да правим всичко по различен начин от преди", заяви тя пред Bild am Sonntag.

Фокус върху пътниците

Според Пала реформата започва от управленската структура. Решенията вече няма да се вземат единствено в централата в Берлин, а на място - в регионалните звена. Така компанията ще може да реагира по-бързо и да насърчава инициативността на местните екипи. В същото време администрацията ще бъде преразгледана, за да се оцени всяка позиция според това дали допринася за удовлетвореността на клиентите.

В центъра на стратегията стои фокусът върху пътника. Влаковете и гарите трябва да станат "визитна картичка" на Deutsche Bahn - по-чисти, по-комфортни и по-съвременни. Компанията планира сериозни инвестиции в обновяване на гарите, въвеждане на безбариерен достъп, по-добро осветление и модерни информационни системи.

На дългите разстояния пътниците ще усетят промяната чрез по-стабилен Wi-Fi, подобрено обслужване и нова концепция за бистро във влаковете.

Дигитализацията е друг ключов елемент от реформата. Приложението DB Navigator ще бъде надградено с нова функция - "дигитален уведомител за строителни обекти". Тя ще подава в реално време информация за ремонтни дейности, алтернативни маршрути и възможни забавяния.

Реформите са подкрепени и от сериозна инвестиционна програма. Компанията и федералното правителство планират над €100 милиарда за обновяване на железопътната мрежа. Целта е до 2029 г. точността на влаковете в дългите разстояния да достигне поне 70%, а в дългосрочен план - 90%.

Нов директор, ново начало

За Deutsche Bahn това е исторически поврат. Пала наследява дългогодишния изпълнителен директор д-р Рихард Луц, който напусна компанията по взаимно съгласие. Надзорният съвет избра именно нея заради опита й в трансформационни процеси. Тя е част от групата от 2019 г., като оглавява регионалното подразделение DB Regio AG и стабилизира бизнеса му в труден период.

Назначението й беше приветствано и от федералния министър на транспорта Патрик Шнидер, който заяви, че "клиентът отново трябва да бъде крал на железниците". Наскоро двамата представиха новото поколение високоскоростни влакове ICE L, които ще предложат по-достъпно качване и по-висок комфорт.

Въпреки оптимизма, предизвикателството пред Пала е огромно. Deutsche Bahn е натрупала системни проблеми, сред които се отличават остарели съоръжения, недостиг на персонал, климатични рискове и слаба координация между отделните звена, смятат експерти. Дали ще успее да се справи, предстои да видим.