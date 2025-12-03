Системите за изкуствен интелект, разработени от Anthropic, вече могат самостоятелно да идентифицират и експлоатират уязвимости в блокчейн смарт договори на стойност милиони долари, обявиха от компанията.

В симулирани тестове, моделите от най-ново поколение, включително Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 4.5 и GPT-5 на OpenAI, успешно са компрометирали 19 от 34 смарт договора, които станаха уязвими след март 2025 г., което съответства на 4,6 милиона долара в симулирани откраднати средства.

Резултатите установяват това, което изследователите описват като конкретна долна граница на икономическите щети, които тези AI възможности биха могли да причинят.

Само Opus 4.5 е отговорен за 4,5 милиона долара от общата сума, като успешно е атакувал 17 договора, или 50% от набора от данни след крайния срок. Изследването представя SCONE-bench, нов бенчмарк, състоящ се от 405 смарт договора с реални уязвимости, експлоатирани между 2020 и 2025 г. в Ethereum, Binance Smart Chain и Base..com

AI открива и нови уязвимости

Освен възпроизвеждането на исторически експлойти, AI агентите са открили и две досега неизвестни уязвимости от типа "zero-day" в наскоро внедрени договори на Binance Smart Chain по време на тестове, проведени на 3 октомври 2025 г.

Според Anthropic, както Sonnet 4.5, така и GPT-5 независимо са идентифицирали недостатъци на стойност 3694 долара в симулирани приходи, като GPT-5 е постигнал това при API разходи от 3476 долара.

Изследването установи, че симулираните приходи от кибератаки от 2025 договора са се удвоили приблизително на всеки 1,3 месеца през последната година, благодарение на подобренията в агентните способности, включително използване на инструменти и симулирани разсъждения с дългосрочна перспектива.

Разходите за токени за създаване на функционални атаки са намалели с 70,2% в четири поколения модели за по-малко от шест месеца, което позволява на атакуващите да изпълнят приблизително 3,4 пъти повече експлойти за същата инвестиция в изчислителни ресурси.

Anthropic подчертават, че всички тестове са проведени в изолирани блокчейн симулатори без риск за реални средства.