Изпълнителният директор на Eli Lilly Дейвид Рикс разкри, че постоянно използва AI чатботове по време на срещи, за да проверява научна информация, като за него платформата Grok на Илон Мъск и Claude на Anthropic са сред предпочитаните му инструменти за вземане на решения във фармацевтичната индустрия.

Това стана ясно по време на подкаст интервю на съоснователя на Stripe Джон Колисън с висшия мениджър. Ден по-късно Мъск отговори в X, че е "страхотно, че Дейвид Рикс използва Grok като свой ежедневен AI съветник".

Рикс обяснява, че държи "една или две AI pлатфоми да работят всяка минута от всяка среща, в която съм", за да задава научни въпроси, като предпочита Claude или xAI заради техните "кратки отговори и надеждни препратки".

Навлизане в бизнеса

Рикс, който ръководи 12-ата най-ценна компания в света с пазарна капитализация близо $934 милиарда, описа по-широкия си подход за следене на научните постижения по време на интервюто в подкаста "Cheeky Pint" на Колисън.

Той споделя, че чете медицински списания, посещава конференции за данни и редовно се консултира с учени.

Използването на изкуствен интелект от фармацевтичния бос отразява нарастващото приемане на големи езикови модели сред корпоративните ръководители за техническа работа. В предишно интервю Рикс обсъди как Eli Lilly внедрява "преработен AI", като взема модели с общо или специализирано предназначение и ги преобучава върху фармацевтично-специфични проблеми, като отбеляза, че приблизително половината от 40-50 такива инициативи са показали силни резултати.

Голям Grok напред

xAI, стартъпът за изкуствен интелект на Мъск, набра $20 милиарда през последните месеци при оценка от приблизително $200 милиарда. Началото преди две години не беше твърде обещаващо - първите версии на Grok значително изоставаха от водещите на пазара. След много сериозни инвестиции обаче сега ситуацията е друга.

Компанията пусна Grok 4 през юли 2025 г. по време на livestream, който привлече около 1,5 милиона зрители, като Мъск го обяви за "най-мощния модел в света". По-усъвършенствана версия, Grok 4 Heavy, разполага с възможности за мултиагентно разсъждение и е с цена от $300 на месец.

В AI сферата всеки ден има някой нов най-добър модел, но е факт, че творението на xAI вече е сериозен конкурент.

През юли изпълнителният директор на Google Сундар Пичай поздрави Мъск за стартирането на Grok 4, наричайки прогреса му "впечатляващ". Два месеца по-късно изпълнителният директор на Microsoft Сатя Надела приветства Grok 4 в платформата Azure AI Foundry, подчертавайки неговите усъвършенствани възможности за разсъждение и предпазни мерки за отговорен AI.

Последното звучи странно, когато се казва за модел, който в зората си беше хвален от Мъск най-вече за това, че няма никаква цензура... но живеем в интересни времена.

Така или иначе, място за растеж има. Към септември 2025 г. Grok имаше 64 милиона месечни потребители в сравнение с 800 милиона седмични потребители на ChatGPT.