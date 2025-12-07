Хората, които пазаруват в последните минути, преди големите търговски вериги да затворят, със сигурност са ставали свидетели на десетки мигащи като коледни лампички електронни етикети. Тази автоматизация позволява на ритейлърите да продадат оставащата си малотрайна стока като плодове, зеленчуци или печива, без да губят ресурси в смяна на етикети.

Макар в България именно това да е основната функция на електронните табелки, в страни като Норвегия, Белгия и Холандия те променят стойността си по няколко пъти на дневно. Уловката - невинаги това е в полза на потребителя.

Нова ера в търговията

Сам по себе си хартиеният етикет е иновация. Преди двеста години цената на продуктите в САЩ се е образувала спрямо различни фактори като часа, дължината на опашката пред магазина и дори външния вид на купувача. Разбира се, пазаренето също е основна част от преживяването.

Тази ситуация обаче се възприема от определени групи като нечестна и неетична затова започват да поставят цени на продуктите в своите магазини. Постепенно другите търговци възприемат идеята.

Източник: iStock

Това позволява на клиентите да сравняват стойността на стоките и да пазаруват от местата, които намират за най-изгодни. За да останат конкурентоспособни, собствениците на бизнеси започват да намалят цените.

Динамично ценообразуване

Този термин навлиза в бизнеса все по-сериозно през последните години, разказва The New York Times. Търговците използват изкуствен интелект, за да анализират каква е степента на търсене на продукта, в кои моменти на денонощието е най-висока и какво предлагат конкурентите. Благодарение на него, те могат да редактират цената така, че да изкарат максимална печалба.

Източник: iStock

Всичко това връща потребителите във времената, в които цената на хляба се е определяла от дължината на опашката пред пекарната и това колко скъпи са обувките, които носят.

Новите технологични времена обаче им дават достъп за много по-конкретна и лична информация. Бисквитките, онлайн рекламите и анкетите позволяват да разберат не само предпочитанията за определен продукт, но и навиците на потребителите и дори историята им на търсене.

Въпреки това, подобни алгоритми се използват и много преди широкото разпространение на изкуствения интелект. Разбира се, те са се извършвали от хора, което е отнемало много повече време и, съответно, по-малко възможности за смяна на цената.

Злоупотреби

Миналата година софтуерната компания RealPage беше обвинена в измама. Тя предлага алгоритъм, който анализира интереса на наемателите към жилища, локацията и размера на имота и съветва наемодателите кога и как да променят цената.

Проблемът - голяма част от компаниите използват приложението. То им позволява да съгласуват цените - което е незаконно - без дори да си комуникират. И тъй като е програмиран с основна цел максимална печалба за наемодателите, алгоритъмът действа именно така, като предлага цени над пазарните.

В резултат, RealPage увеличава приходите на наемодателите с между 3% и 7%. Това засяга над 3 милиона жилища, струва на американците милиарди долари и оставя стотици апартаменти празни.

Източник: iStock

След като Министерството на правосъдието повдига обвинения, софтуерната компания променя бизнес практиките си. Така всяка компания използва свой собствен, независим алгоритъм. Въпреки това, ново проучване показва, че цените продължават да бъдат прекалено високи.

Причината за това е скоростта, с която бизнесите ги променят. Докато във времената на интегрирането на етикета големият печеливш от опитите за подбиване на пазара е крайният потребител, то днес технологията води до обратното.

На кого помага

Благодарение на съвременния алгоритъм, продавачите могат да следят промените в цените при конкурентите си постоянно. В този случай обаче и двете страни знаят, че всяко понижение на ще доведе до реципрочни действия. Така, в крайна сметка, стойността на стоките при нормални обстоятелства остава непроменена.

Големият губещ от това е клиентът - немско проучване показва, че местните бензиностанции са отбелязали 15% ръст на приходите, след внедряване на подобен софтуер.

В случаите, в които стоката не е особено търсена обаче, алгоритъмът предлага по-ефективни методи за промоция. Той позволява следене на продажбите на определени продукти и понижение на цените, в зависимост от времето и интензивността на търсенето.

Очаква се динамичното ценообразуване да се установи като основен бизнес модел. Освен че увеличава печалбите и оптимизира разходите, нужният софтуер може да се намери на ниска цена.

Един от начините за лесно и евтино събиране на нужните данни, който са намерили големите бизнеси, е чрез отстъпки и програми за лоялност. Така те получават информация за часа, в който вечерят клиентите, какви емоционални стимули им влияят и дори колко печелят и колко е скъпо устройството, от което влизат. Някои от компаниите дори печелят допълнително, като продават тази информация на други фирми.

Докато този модел на ценообразуване все още е в рамките на неприятното и некомфортното, то в сектори като фармацевтичния той може да се окаже животозастрашаващ. Именно поради тази причина американските експерти препоръчват създаването а регулаторен орган и законодателство, което да ограничава личните данни, които компаниите имат право да събират.