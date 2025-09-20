За някои престоят на летището е дълго чакане на пейките, заобиколени от багаж, тракащи по клавиатурата хора и отегчени деца. За други обаче почивката започва още с шопинг на летището - дали за вино, нов парфюм или автентична италианска пица. В много случаи обаче това преживяване се оказва скъпо.

В началото летищата са приличали на гари. В търсене на по-голяма печалба обаче разширяват услугите, които предлагат, като добавят площадки за наблюдение, басейни, тенис кортове, будки за вестници и дори такса за тоалетната и паркинга, разказва Business Insider.

Летището вече не е само място за пътници

Най-голяма промяна настъпва след отварянето на ресторанти. В тях се хранят не само пътниците, чакащи полета си, но и хора от близкия град, организират се празненства и други. Летищата започват да се проектират не само да бъдат функционални, но и красиви.

Източник: iStock

Макар 60-те години да са определяни като "златен век" на летенето, всъщност това е лукс, който много малко хора могат да си позволят. В САЩ това се променя след 1978 година, когато Конгресът премахва регулациите в сектора. Така компаниите започват сами да определят маршрутите, честотата на полетите и стойността на билета.

По-ниските цени обаче повлияват на качеството на обслужването. Макар сега да е трудно да си представим някой да пуши в самолет, в миналото на пътниците са раздавани безплатни цигари по време на полет. Храната също е претърпява промяна - от гурме ястия до пакети с фъстъци.

Повече полети - по-дълъг престой

Разбира се, пътниците не са доволни от дългото време, в което са принудени да чакат. Именно тогава в Питсбърг отваря първият търговски център на територията на летище. От една страна, пътуващите не са толкова негативно настроени към времето, което е нужно да отделят.

От друга - това означава допълнителни приходи за летището, което отдават пространството под наем, а някои случаи получава и процент от печалбата. Според доклад на Tampa Bay Times от 1998 година тази стратегия е допринесла за увеличението на приходите на аерогарата със 75% само за шест години.

Времето за престой се удължава още повече след събитията от 11 септември. Проучвания показват, че резултатът от това е по-голяма печалба за летището. Според антрополога Пако Ъндърхил 63% от пътниците в самолета ще направят покупка по време на престоя.

Източник: iStock

Как се формира цената на стоката?

Още през 80-те години на двадесети век цените на аерогарите са били завишени с от 50 до 100%, разказва професорът по история Джанет Беднарек. Летището в Питсбърг променя това, като въвежда така нареченото "улично ценообразуване". Според него стойността на стоките на територията му трябва да е същата като средната за същия продукт в обектите в града. Успехът му вдъхновява и други аерогари да последват примера му.

Тази тенденция обаче приключва в началото на века. В момента търговските обекти на територията на летищата използват уличното ценообразуване като основа и добавят надценка - между 10 и 15%, която се регулира от съответния орган.

Въпреки това, някои продукти се продават със значително по-голямо увеличение. Според Business Insider пакет M&M's се продава с 69% надценка, меню на Chick-fil-A - с 16%, а йогуртът Icelandic Provisions - с рекордните 84%.

Една от причините за това е спорният метод, по който се определя основната цена. Освен това, разходите на обектите на територията на летището са по-големи, защото служителите и продуктите преминават през внимателна проверка. Според Airport Experience News това може да увеличи разходите с до 40%.

Друг фактор е по-дългото работно време, което предполага наемането на повече персонал. Повишаването на заплатата също оказва тежест, а в някои американски градове почасовото възнаграждение на работещите на летището е по-голямо, отколкото в града.

Фактор "монопол"

Значително завишените цени на територията на летищата са и в резултат от липсваща конкуренция. Според Business Insider макар търговските обекти да изглеждат много и различни, в Минеаполис те са собственост на шест големи корпорации, които притежават над 13 хиляди магазина по света. Те обаче се управляват от HMS Host - собственост на Avolta, която, от своя страна, притежава и магазините Duty Free и Hudson News. В Ню Йорк пък нейното място се заема от OTG.

Тази ситуация позволява на компаниите да определят едни и същи по-високи цени без реални последици. В някои случаи това е довело до пълното премахване на метода на уличното ценообразуване.

Американските летища печелят почти половината от приходите си от източници, различни от полетите - например от таксата за паркинг, а през 2024 г. приходите от храни и напитки са се удвоили, в сравнение с тези от 2010 година. Макар някои аерогари да връщат принципа на уличното ценообразуване и да намаляват надценките, експертите не смятат, че това ще доведе до по-изгодни условия за потребителите в бъдеще.