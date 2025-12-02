Компанията "Алко Авио Сървис" работи по проект за предприятие за техническо обслужване и ремонт на двата най-популярни модела пътнически самолета в света - Airbus A320/A321 и Boeing 737. Новата база ще се намира на летище Пловдив - в имот в село Крумово, става ясно от уведомлението за инвестиционно предложение, входирано в РИОСВ.

Ще се изгради хангарен комплекс с площ от над 20 000 квадратни метра с четири продуктови линии за ремонт и поддръжка на кабинно оборудване, композитни плоскости, колела и спирачки, акумулатори и основен ремонт на двигатели.

Ще има и голям склад (5000 кв.м площ) за резервни части и консумативи, административна сграда с учебен център и други функции.

Компанията е подала заявление за сертификат от клас "А" от Българската агенция за инвестициите.

"Алко Авио Сървис" е регистрирана в София през лятото на тази година. Едноличен собственик на капитала ѝ е производителят на агрокомпанията "Олива" АД, която се занимава с производство и търговия на зърна, растителни масла, шротове и други. Тя е най-големият преработвател на слънчоглед у нас.

По-рано през тази година "Олива" придоби големия румънски производител на олио Argus.

Местното издание Plovdiv Daily пише, че директорът на летище Пловдив Красимир Пешев е намекнал за инвестицията пред студенти от Техническия университет в града.

Това ще е поредна нова база за ремонт на самолети у нас. През 2024 г. "Аеро Техник БГ" обяви, че значително ще разшири своите халета с работилници и складове на столичното летище, а в началото на годината "Електра Транс Глобъл" обяви, че ще инвестира 120 млн. лева в авиоремонтно предприятие в Бургас, към което ще има и завод за ремонт на самолетни двигатели.