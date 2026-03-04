Военните действия в Близкия изток удариха и българския туризъм. От Съюза на туристическия бизнес заявиха за Money.bg, че всички резервации от страна на Израел и други държави от Близкия изток в най-популярната ски дестинация у нас са отменени заради военните действия.

"Отчитаме огромно анулиране на резервациите от израелски туристи и не само. Туроператорите им връщат платените в аванс пари, което води до сериозни финансови загуби в сектора и до празни хотели. Вече са отменени хиляди резервации и този зимен сезон е пред провал", коментира председателят на Съюза на туристическия бизнес Малин Бистрин.

Междувременно в Банско има блокирани израелски туристи, като част от тях удължават престоя си в България чрез туроператорите, с които са изпратени на почивка у нас. Повечето групи очакват да бъдат евакуирани при първа възможност, а някои индивидуални туристи сами си удължават престоя, плащайки допълнителни пари.

"Хотелиерите са в постоянен контакт с туроператорите и с посолството на Израел в България. Случващото се обаче за пореден път показва, че туризмът е най-уязвимият сектор в страната", подчертава Бистрин.

Източник: iStock

Представителите на туристическия бранш настояват за държавна подкрепа поне за два месеца. Ако това не се случи загубите за сектора ще са огромни. Освен отменените резервации, хотелиерите в Банско понасят удара и на рязко повишените разходи за електроенергия - над 50 процента, покачването на цените нахраните, горивата и водата, съобщава БНР.

Туристическият бизнес настоява държавата спешно да изработи правила за защита на индустрията при форсмажорни ситуации и да осигури финансова помощ за работещите в сектора, защото в противен случай много от тях могат да загубят работата си.

От бранша предупреждават, че ако помощ не бъде осигурена бързо, последствията ще засегнат не само хотелиерите, но и широк кръг свързани бизнеси. Сред тях са ресторанти, ски инструктори, транспортни фирми и доставчици. С приближаването на края на зимния сезон, когато приходите традиционно намаляват, още по-ключово е да се предотврати верижен ефект от закриване на работни места и намаляване на потреблението.

Освен български туристи, традиционно в Банско най-много са чуждестранните посетители от съседните балкански държави, Великобритания и страните от Централна и Западна Европа. Тази година е отчетен ръст от Румъния, Северна Македония, Турция и Израел, показват актуалните данни на туроператорите.

Популярният ски курорт се утвърди и като световна дестинация за дигитални номади, привличайки все повече хора от различни континенти, работещи дистанционно.