Зимата идва, а с нея и желанието на голяма част от хората да празнуват Нова година извън дома. Българските хотелиери отчитат ръст на резервациите за новогодишната вечер, като Банско е най-предпочитаният зимен курорт у нас, според данни на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА).

Банско е в топ 10 на едни от най-добрите ски курорти в света

В актуалния списък на туристическия издателски гигант Lonely Planet, в челната десетка намери място и българският град Банско. Класацията е разпръсната в градове, държави и региони, а Банско в България, Осака в Япония и Едмънтън в Канада се наредиха като горещи дестинации за 2025 година.

Проверка на Money.bg показва, че цените за тридневен престой за Нова година с ол инклузив услуга и включена празнична новогодишна вечеря в най-популярния зимен курорт у нас надхвърлят 2800 лева за двама. Повечето хотели в Банско вече са заети наполовина. Хотелиерите отчитат ръст на резервациите в сравнение с миналата година и предлагат специални оферти за по-ранно записване.

Една 6-дневна почивка в Банско на 4-членно семейство струва между 2000 и 4000 лева в зависимост от хотела.

Източник: БГНЕС

"Ранните записвания са атрактивен вариант на резервация, тъй като до определени дати имаме отстъпки с до 30%, което е определено голямо предимство и голям бонус за крайния потребител", коментира пред БНТ Димитър Колев, който е мениджър на 4-звезден хотел в Банско.

От кои страни се очакват най-много туристи?

Освен български граждани, най-много са туристите за Нова година в Банско се очакват от Румъния и Сърбия, като румънците ще са най-голям брой.

По-малко записвания към днешна дата има от страна на гръцки туристи, но според очакванията на туроператорите те също ще нараснат. Тази година ще има повече полски туристи, както и на такива от Сърбия и Северна Македония. Очакват се и много гости от Западна Европа, част от които традиционно съчетават празника със ски ваканция, когато времето го позволява.

Източник: iStock

Голям брой туристи си резервират само нощувка със закуска в големите хотели или в различни къщи за гости, без наличието на празнина вечеря, запазвайки я отделно. Справка на Money.bg в механите в Банско показва, че в традиционните за региона механи кувертите тази година варират средно между 150 и 200 лева на човек, с включени напитки и музика на живо.

В курортния град уверяват, че цените тази година ще са на същите нива като миналогодишните, а хотелиери отчитат това като една от причините за по-засиления интерес към ранните записвания.

Средно за една стая в зимните ни курорти цената е около 150-200 лева на вечер. Най-евтините нощувки са средно по 50 лeва, а най-скъпите около 5000 лева. И тази година Велинград се очертава като най-скъпата дестинация за посрещане на празниците у нас. А освен Банско, най-предпочитаните за посрещане на Нова година зимни курорти както от българи, така и от чужденци са Пампорово и Боровец.