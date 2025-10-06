Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви, че от този понеделник работи нова версия на сайта kolkostruva.bg. Ъпдейтът дойде след куп критики през миналата седмица заради неудобен интерфейс и най-вече - заради почти пълната липса на данни.

Сега порталът е по-пълен с близо 30 вериги, но картината е далеч от цялостност. Все така виждаме цените на Lidl и Billa, както и на по-големи, но не национални играчи като "Фантастико".

Не виждаме някои от най-големите на пазара - като лидера Kaufland, "Метро" или T-Market, а и Minimart, чиито обекти постоянно се увеличават. Немалка част от налични вериги и обекти са малки и с регионално присъствие.

Според разпратено до медиите прессъобщение КЗП обяснява, че "платформата е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл. 55б от Закона за въвеждане на еврото и представлява инструмент за повишаване на пазарната прозрачност."

Не е ясно от кой зависи тази "прозрачност" - дали данните не са подадени, или КЗП не успява да ги визуализира в пълнота. Така или иначе, сега поне по продуктови групи могат да се правят преки сравнения - макар и условни, тъй като разбивките не стигат до конкретни артикули.

Източник: www.kolkostruva.bg

Допълнителен проблем е, че интерфейсът е доста тежък и при въвеждане на населено място от потребителя има осезаемо забавяне.

Изискванията

А законът посочва, че на сайта на КЗП трябва да се публикува информация за цените на търговците на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, с оборот за предходната година над 10 млн. лв.

След бърза справка само големите хранителни вериги с обекти из цялата страна са поне 5. Освен вече видимите "Билла" и "Лидл България" такива са още "Кауфланд България", "Метро кеш анд кери България", както и "Фантастико" с уговорката, че тепърва се разрастват извън столицата.

Отделно има по-малки регионални вериги или търговци с по един обект, но с оборот над 10 млн. лв. Такива в списъка, видим на платформата, фигурират под 30.

Още при старта на платформата я края на септември (виж по-долу) някои от веригите изразиха недоволство, че подаването ежедневно на цените им създава създава административна тежест и трудности за тях. За големите вериги с внушителен брой служители това "упражнение" може и да е по-лесно, но за малките регионални играчи с по един обект това по-скоро би било непосилно.

Санкции?

Според сайта за сравнение на цените "всеки ден търговските вериги са задължени по закон да изпращат актуални данни за индивидуалните продажни цени на предлаганите от тях стоки от състава на голямата потребителска кошница, определени от КЗП."

Не е посочено дали и каква е санкцията за неспазването на изискването на чл. 55б от Закона за въвеждане на еврото. Справка в същия закон показва, че в чл. 59 е предвидена такава за неговото неспазване.

В точка 14 на алинея 1 е посочено, че "се налага имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 лв. до 200 000 лв."

Според параграф 19 от заключителните разпоредби на закона, при неспазване на чл. 55б до 8 октомври тази година могат да се "отправят само писмени предупреждения". Това навежда на мисълта, че след тази дата веригите ще са застрашени от по-горе посочените глоби.

"Новата" платформа

Сайтът беше пуснат първоначално на 30 септември. Достъпът до него е безплатен и не е необходима регистрация. Дори според КЗП е оптимизиран за използване от различни устройства.

Системата зад него събира и обработва обеми от данни - милиони записи дневно от различните търговски вериги. Потребителите могат да проверят цените, като изберат населеното място и конкретния продукт.

Налична е информация за 101 основни артикула, разпределени в 14 основни групи. Сред тях са "Хляб и зърнени храни", "Мляко, млечни продукти и яйца", "Зеленчуци", "Плодове" и "Кафе, чай и какао".

След избора на населеното място се посочва за кой от продуктите искаме да видим информация за цената. Визуализира се във всеки обект, който е наличен на територията на града/селото.

Показват се цените за текущия и предходния ден, както и дали продуктът е в промоция.

По текста работи и Явор Николов.