Според ново проучване, 20% от потребителите в ЕС купуват по-малко артикули онлайн, защото се страхуват от кибератаки. Данните от доставчика на услуги за управление на сигурността Ekco показват, че 19% са започнали да плащат лично в брой, когато могат.

Въпреки годишния ръст на онлайн разходите, само 30% от анкетираните смятат, че знаят как да проверят дали уебсайтът на търговеца на дребно е безопасен или не. През последните 12 месеца 14% са въвели данните си за плащане на измамен уебсайт, мислейки, че е легитимен, докато 26% са се озовали на фалшив уебсайт, който се е опитвал да имитира истински.

Проучването на Ekco показва, че постоянното желание за удобство може да прави потребителите по-малко фокусирани върху сигурността. Когато им се предлага, 31% избират да съхраняват данни за плащане на уебсайтове, за да спестят време по време на процеса на плащане, а същият процент има данни за плащане, съхранявани на множество уебсайтове. Много потребители обаче са безмилостни, когато търговците на дребно са обект на кибератака.

През последните 12 месеца една четвърт от потребителите са избягвали да купуват от търговец на дребно или да използват услугите на такъв, защото е претърпял кибератака.

"Нашето проучване показва, че макар потребителите да искат безпроблемно пазаруване - с удобства като съхранение на данните за плащане - те също така са загрижени за сигурността на информацията си", кометира Конор Сколард, директор "Киберустойчивост" в Ekco.

"Жизненоважно е търговците на дребно да разполагат със стабилна инфраструктура, която им позволява да гарантират на клиентите, че данните им са в безопасност, независимо от начина, по който изберат да платят: лично в брой или онлайн - със или без съхранени данни за картата", добавя експертът.