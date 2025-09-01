Полската верига за детски играчки и облекло Smyk възнамерява да стъпи в България до края на 2026 г. Това съобщи този понеделник economic.bg, цитирайки изказване на Михал Гром, изпълнителен директор на търговската верига, направено в края на август чрез прессобщение за информационната агенция Biznes PAP.

В страната Smyk ще разкрие физически магазини и онлайн платформа с можилно приложение. Същия модел прилага и на досегашните си пазари - Полша, Румъния и Украйна, а от скоро и Словакия.

Именно при откриването на първия обект там Гром е заявил, че "успешно внедрихме този доказан омниканален модел и в Румъния, където вече имаме над 30 собствени магазина, както и онлайн магазин и мобилно приложение. Възнамеряваме да го внедрим и на други пазари в Централна и Източна Европа, първо в Словакия, а след това в Чехия и България."

На родния земя към края на 2024 г. полската верига управлява 250 магазина. В Румъния и Украйна те са съответно 33 и 11. Обектите ѝ са разположени основно в големи търговски центрове и ритейл паркове.

Веригата е специализирана във всякакви продукти за деца, като предлага от дрехи и обувки до играчки, училищни пособия и аксесоари. Тя разполага и с няколко собствени марки, като една от тях вече присъства в България (виж по-долу).

Според PAP през миналата година приходите от продажби на групата достигнат близо 2,3 млрд. злоти (527,4 млн. евро), което е увеличение с приблизително 6% на годишна база. Оперативната печалба, генерирана през 2024 г., възлиза на приблизително 118,9 милиона злоти (27,9 милиона евро), спрямо 62,2 милиона злоти (14,6 милиона евро) година по-рано.

Това не е първата полска верига, която поглежда към България. Вече успешно на местния пазар стъпиха Pepco, Sinsay, Reserved, ССС, Mohito, House и Cropp.

В България Smyk вече присъства чрез Cool Club - собствената ѝ марка за детско облекло и обувки. Тя отвори през 2022 г. и в момента има по един обект в столичните The Mall и Sofia Ring Mall, както и платформа с мобилно приложение за онлайн поръчки. Полската верига предлага облекла, обувки и аксесоари за деца от 0 до 14 години.

Според вътрешни правила магазините ѝ се разполагат на площ между 150 и 300 квадратни метра, като предлагат между 7 и 10 хил. артикула. Те са разпределени в три сектора - за бебета (0-2 г.), за деца (3-8 г.) и за подрастващи (9-14 г.), като във всеки от тях са обособени секции за момчета и за момичета.