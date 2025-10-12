Името на бизнесмена от турски произход Омер Сусли отново се появи в румънските медии преди дни. Компанията му Praktiker Real Estate Romania подписа предварителен договор за покупко-продажба на офис сграда в Букурещ с Allianz Țiriac, част от групата на известния инвеститор и бивш тенисист Йон Циряк.

Имотът има площ от над 8 000 кв. м и ще стане част от нарастващото портфолио на компанията.

Според Омер Сусли, Румъния запазва позицията си на една от най-привлекателните инвестиционни дестинации в региона. Чрез проектите на Praktiker Real Estate той следва целта си да насърчи развитието на съвременна инфраструктура и устойчив икономически растеж.

Сделката идва само няколко месеца след придобиването на Muntenia Business Center, още една офис сграда от близо 10 000 кв. м в центъра на Букурещ. Така компанията продължава да укрепва позициите си като един от най-активните частни инвеститори в търговски и офис имоти в Румъния.

Източник: Ömer Süsli/LinkedIn

От малък семеен бизнес в Турция до големи инвестиции в Румъния

Омер Сусли е роден в турския град Сиирт, в семейство на предприемачи. Най-малкият от седем братя и сестри, още от дете работи в семейния занаят - производство на памучни торбички за опаковка на храни. След като завършва Анадолския университет, създава собствена строителна компания и до 22-годишна възраст вече има стотици служители, пише businessmedia.ro.

След период на бизнес в Либия, той се връща в Турция, а през 1991 г. попада в Румъния, която тогава прави първите си стъпки към пазарна икономика. Страната го впечатлява с потенциала си и само година по-късно Сусли се връща - този път като инвеститор.

Първият му проект е фабриката Romtextil в Констанца (1993-та), където започва производство на чанти от рафия. Следват Astek - производител на бои, Search Chemicals, Prefab Construct, Tempo Invest и Travel Tips - компании, които поставят основите на бизнес империята му.

Сделката за Praktiker - истинският удар

Истинският пробив на Омер Сусли обаче идва през 2014 г., когато купува 27-те магазина на веригата Praktiker в Румъния, тогава в тежка финансова ситуация. Само година по-късно той успява да върне веригата към печалба, увеличавайки продажбите и оптимизирайки разходите.

През 2017 г. Сусли продава Praktiker Romania на британската група Kingfisher - собственик на Brico Depot, в сделка, оценявана на €40-50 милиона. След това създава Homelux - мрежа от магазини за интериорен дизайн, която бързо се превръща в разпознаваем бранд в румънската търговия на дребно.

Недвижими имоти и зелена енергия

През последните години Омер Сусли концентрира усилията си в сферата на недвижимите имоти. Чрез Praktiker Real Estate Romania той изгражда портфейл от активи на стойност над €200 милиона, сред които са Vitantis Shopping Center в Букурещ, River Plaza Mall в Ръмнику Вълча и Bistrița Retail Park.

Успоредно с това предприемачът развива дейност и в енергийния сектор. Неговите компании Praktiker Energie и Praktiker Electrica изграждат фотоволтаични и вятърни паркове в окръг Констанца, с обща мощност над 16 MW и планирани общи инвестиции от €40 милиона.

Вече над 3 десетилетия Омер Сусли живее и инвестира в Румъния. Той е почетен консул на Албания, бивш президент на Турско-румънския бизнес съвет към DEIK, а в миналото е оглавявал и Асоциацията на турските бизнесмени в Румъния.

Съпругата му Джемиле Сусли е негов дългогодишен бизнес партньор и съосновател на няколко от компаниите в групата. Семейството има една дъщеря и активно подкрепя културни и образователни инициативи.

Дългосрочна визия

Поредната голяма сделка потвърждава стратегията на Сусли да консолидира портфолиото си в премиум сегмента на имотния пазар и да инвестира в активи с дългосрочен потенциал. Днес той е сред малкото предприемачи в региона, които съчетават разнопосочен опит с модерно разбиране за инвестиции и устойчиво развитие.