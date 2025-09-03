Понякога даже не осъзнаваме неговото присъствие. Друг път крещи в лицата ни. Направлява нашия поглед. Нашето движение. Нашите емоции. Нашия ден. Всичко в заобикалящия ни свят днес може да се сведе до дизайнерско решение.

"Дизайнът не е само как изглежда или как се усеща дадено нещо. Дизайнът е свързан и с това как то функционира", е казал по този повод Стив Джобс. Форма и съдържание преплита в работата си и едно от утвърдените български студиа. Love 2 Design създава предмети и пространства със смисъл и международни награди, като го прави в родния си град.

Хронология и технология на успеха

Както и може да се предположи от името, Love 2 Design е продукт на любовта към дизайна на своите съоснователи. "С партньора ми доста години работихме на други места и решихме, че има нужда от нещо, което да доставя не само красота, но и да има функция и иновация в него. Продукт, който е съвкупност от тези неща", обяснява пред Money.bg единият от тях - Емил Личев.

Началото е поставено през 2016 г., като през годините следват всякакви проекти - от офиси на стартъпи през супермаркети и ресторанти до луксозни жилища и бутикови хотели. "Speedy са наш партньор почти от самото създаване на компанията - дълги години работим с тях и продължаваме. Ние обзавеждаме офисите на Speedy в цяла България", посочва Личев.

За да имат контрол върху всеки детайл от проектите си, Love 2 Design създават и собствено производство на мебели.

Резултатите са високо оценени - включително на A" Design Award & Competition, BIG SEE Architecture Awards, Dibla Design Awards, "Българска мебел на годината" и ред други национални и международни конкурси. Дело на Love 2 Design е отличената с много награди "умна" закачалка Sense, която дава информация за качеството на въздуха. Тя е създадена по време на пандемията.

"Във всяко нещо, което правим - и в самия дизайн, и в процесите на изработка, винаги има някаква иновация, някаква технология. С това сме доста известни както в бранша, така и в България", отбелязва съоснователят на компанията.

Източник: Love 2 Design

Той е категоричен - красотата на картинка и обещанията за ергономия не са достатъчни: "Много държим на добрата документация и на доброто представяне на проекта. Когато сте един бизнес, това много лесно ви се обяснява - пестят се време и пари". Ако този етап бъде пропуснат, след това винаги има риск от сериозни проблеми при изпълнението - а все пак говорим и за строително-монтажни работи.

Да разбием клишето за музеите

От няколко години Love 2 Design са ангажирани и с различен тип проекти - за музеи. Един от тях е в Регионалния исторически музей на Шумен и беше отличен с престижната награда Dibla Design Award.

"За нас е много вълнуващо, защото е нещо различно като подход - трябва да мислиш за посетителите и за експонирането. Трябва да излезем по най-добрия и интерактивен начин от този шаблон, който съществува в българските музеи - обикновено когато влезеш ти казват, че не трябва да пипаш нищо. Сега ние променяме правилата на играта - идеята е хората да взаимодействат с музея. Правим холограми и внедряваме всякакви други технологични неща, за да привлечем младите хора", обяснява Емил Личев.

Последният им завършен музеен проект е в Павликени. По думите на съоснователя на Love 2 Design говорим за "един наистина европейски музей", в който "хората буквално могат да помиришат историята" - стария пазар на динята, но и да говорят по телефона с някой от старото време.

Личев е категоричен - България има уникална история, която заслужава да се покаже по по-добър и достъпен начин. Той и колегите му работят и по проекти, които се реализират в образователни институции.

Дизайн в бъдеще време

Някои проекти може да се свързани с по-доброто представяне на миналото, но самият дизайн вече сякаш живее в бъдеще време. Ще се превърне ли професията на дизайнера в жертва на изкуствения интелект?

Отговорът е донякъде изненадващ, но и резонен: "Ние разработваме собствен изкуствен интелект. Може да прозвучи малко нескромно, но сме една от първите компании, които имаме такъв - от една година, вече минаха първичните тестове и започнахме сериозно да го използваме. Помага ни много с анализ на голям обем от данни, с проверка на документация, организация на срещи и изобщо в работата с клиентите. Философията ни обаче е, че изкуственият интелект никога няма да прави дизайн".

И Емил Личев припомня как се казва фирмата - "Love 2 Design, трябва да има любов в цялото нещо". Затова и принципът "човек прави дизайна за човек" не подлежи на обсъждане: "Много ценни са дори някакви микроскопични грешчици. Това е част от чара на един дизайн".

Що се отнася обаче до автоматизацията на производството, ситуацията е различна. "Тя е крайно необходима в момента - особено в нашия край. Ние сме индустриален град, има доста фабрики и има сериозен недостиг на хора. Има огромен потенциал за растеж и предприятията са "запушени" точно от недостига на хора", обяснява Личев.

Love 2 Design инвестират в автоматизации и са в процес на покупка на роботи. "Основната цел е тези машини да извършват най-мръсната част от производствата. Най-тежката физическа работа да отпадне, доколкото е възможно. Идеята не е да останем без хора, а по-скоро да ги преквалифицираме и да извършват по-инженерна работа. Работа, свързана повече с управление на процеси", обяснява съоснователят на компанията.

Защо (все още) в Шумен?

Така стигаме и до традиционно болезнената тема за всеки бизнес у нас - намирането на кадри. Когато говорим за дизайн студио и специализирано мебелно производство, които търсят клиенти от висок клас у нас и в чужбина, идва логичният въпрос защо Love 2 Design не е в София или например във Варна.

Личев признава, че "плюсовете (на това да развиват дейност в Шумен) наистина не са много", но екипът е намерил начин да постига резултати и накрая клиентите не се интересуват къде е базирана фирмата.

"Интересното е, че когато млади хора дойдат при нас на стаж, те са изключително изненадани, че нещо такова се случва тук. Това ги замисля дали да не се върнат в града и да не останат да работят - те не са очаквали да имат такава възможност", разказва съоснователят.

Проблем е, че макар да има стажанти от шуменските професионални гимназии, в университета в града няма специалности, свързани с дейността на Love 2 Design - и така младите хора пак отиват във Варна или по-далеч. Това прави връщането им в родния град по-трудно на следващ етап.

Създаването и задържането на специалисти в технологичната сфера и ангажирането им с развойна дейност на високо ниво е в основата на един от най-амбициозните проекти в Шумен от десетилетия насам - за изграждането на технологичен парк. Love 2 Design подкрепят инициативата и са автори на визуализациите.

Източник: Love 2 Design

"Някои наши приятели се шегуват, че това е "дубайски проект". Наистина заложихме много високо ниво и откъм архитектура, и откъм дизайн. Нашата философия е, че ако заложим ниска цел, най-вероятно ще изпълним ниска цел. Затова ни се искаше да заложим по-висока цел - да имаме нещо, което ще бъде трудно да се случи", обяснява Емил Личев.

Той е категоричен - Шумен има потенциала, а и нуждата от технологичен парк: "Ние имаме много по-голяма индустрия, отколкото Варна. Компаниите са с огромен потенциал и липсва именно това, което следва да прави този технологичен парк: R&D, валидиране на концепции, автоматизация и оптимизация на процесите".

Иначе казано - футуристичната визуализация съдържа в себе си и идеята за функционалност, която да промени целия регион. Ефективен дизайн в най-чист вид.