Кметът на четвърти район на Букурещ Даниел Балуца е подписал заповедта за начало на строителството на разширението на метро линията М4 - проект, който се оценява на 3,5 млрд. евро, предава Romania Insider. Новата отсечка, дълга 11 километра, ще свърже гара Север (Gara de Nord) с гара Прогресул (Gara Progresul) и ще включва 14 модерни станции.

"Разширението на линията М4 бележи нов етап в развитието на румънската столица," заявява Бaлуца. "Инвестираме 3,5 млрд. евро - над 17 млрд. леи, европейски безвъзмездни средства, привлечени от четвърти район, за да обединим северната и южната част на града чрез модерна, непрекъсната и предвидима метро линия."

Проектът, който ще премине през районите 1, 4 и 5 и през община Джилава в окръг Илфов, ще бъде ключов за градската мобилност на Букурещ. Предвиждат се две години за планиране и пет години за изпълнение, като строителството ще създаде около 5600 временни и 900 постоянни работни места.

"Метрото ще се разшири с близо 22% - безпрецедентен растеж за столицата. Този проект ще промени ежедневието на хората - по-малко задръствания, по-малко време в трафика, по-малко стрес," подчертава кметът. Той уверява гражданите, че строителните дейности няма да затруднят трафика.

От своя страна министърът на транспорта Чиприан Шербан определи разширението на линията М4 като "най-мащабния инфраструктурен проект на столицата", който ще придаде нов импулс на устойчивото развитие на Букурещ.