Български компании ще участват в изграждането на мащабно разширение на метролиния M4 в румънската столица Букурещ. "Трейс Груп Холд" и "Джи Пи Груп" в консорциум с турската Dogus ще строят единия от двата участъка на новото трасе, съобщава местното издание Economedia.

Другият е поверен на румънско-турски консорциум.

Общо говорим за 14 нови станции, 11 километра трасе и стойност по двата договора, която надхвърля 2 милиарда евро. Строителството ще е изцяло с европари и трябва да продължи 5 години.

Както отбеляза кметът Даниел Балуца, "това е може би най-голямата инвестиция в Букурещ през последните години".

"Трейс" имат и други проекти в северната ни съседка, като компанията работи по магистрала A7. За "Джи Пи Груп" няма информация за по-ранна дейност с подобен мащаб в Румъния.

И двете фирми, както и Dogus, в момента работят и по разширението на столичното метро през "Слатина" - макар и по три различни отсечки от трасето.